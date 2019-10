Organisé à Alger par les laboratoires Roche Algérie, la deuxième édition du «Forum des pharmaciens», a entamé, hier matin, ses travaux par une session pédagogique sur la gestion de la pharmacie et le volet technique du métier, alors que les sessions par aire thérapeutique, se sont déroulées durant l’après-midi.

Le premier thème traité a concerné la gestion des marchés publics par les pharmaciens hospitaliers qui a été examinée, lors d’une session de formation technique au profit de plus d’une centaine de praticiens qui ont participé à cette rencontre.

Ainsi de nombreuses pratiques ont été expliquées par Mme Latifa Lamhene, cheffe de bureau des marchés au sein de l’administration du budget chez Roche Algérie, telles que le Code du marché public lequel prévoit, entre autres, une commission pour le contrôle et la notation des produits acquis. Selon elle les cahiers des charges pour l’acquisition des médicaments hospitaliers sont élaborés seulement par des gestionnaires administratifs alors que, dans le Code des marchés publics, il est stipulé que les services publics, les médecins et les pharmaciens, doivent être impliqués. Ils ne sont hélas, pas consultés dans

l’élaboration des commandes et se retrouvent avec des produits dont ils n’ont pas besoin. «Ce qui pénalise le souscripteur, le patient et l’économie nationale», déplore-t-elle en estimant que le ministère de la Santé doit être engagé, car il y va de la santé des citoyens.

Cette rencontre a, par ailleurs, consacré également un espace de discussions sur certaines maladies qui prennent de l’ampleur dans notre pays. Les experts déplorent, notamment que 80% des cas de cancers bronchiques sont incurables, en raison de diagnostics tardifs. L’Algérie enregistre 3 500 nouveaux cas/an de cancer bronchique, dont 1,5 million en sont victimes dans le monde, a relevé la directrice marketing du laboratoire Roche, Maïssa M’Hamsadji.

Parmi les maladies sur lesquelles les spécialistes se sont penchés lors de ce forum, l’on note l’hémophilie qui touche 2 400 patients algériens dont 1 985 atteints de l’hémophilie «A» et la sclérose en plaques qui affecte 1200 personnes/an, soit 15000 cas recensés en Algérie à ce jour.

Pour cette seconde édition, le Forum a vu la participation de plus de 120 praticiens venus du secteur public. Cette rencontre constitue un véritable espace d’échanges, de discussions et de transmission entre les professionnels du secteur pharmaceutique public.