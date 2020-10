La Méditerranée est devenue le premier cimetière mondial où se perdent plusieurs centaines de vies humaines. Deux faits curieux, sautant aux yeux, ont marqué l'actualité ces jours-ci. Le premier est lié à la «harga» des Algériens vers l'Europe tandis que le second est relatif aux émigrants clandestins provenant des pays du Sahel. En fin de journée de mardi dernier, 12 candidats à l'émigration clandestine ont été sauvés d'une mort certaine au large de la côte Est de Mostaganem. Ce sauvetage, qui a nécessité la mobilisation de plusieurs intervenants, a commencé lorsque les services de police de Mostaganem ont été destinataires d'un appel de détresse via le numéro vert. L'appel a émané d'une personne se trouvant au large, en compagnie de 11 autres personnes à bord d'une embarcation pneumatique, au nord de la commune de Khadra. Les candidats à la «harga» en question ont été bloqués à mi-chemin, à 3,30 miles marins nautiques au nord de la commune de Khadra, suite à une défectuosité mécanique du moteur de leur embarcation, celle-ci a, subitement, été submergée par l'eau, l'infiltrant des côtés bâbord et tribord. Les rescapés se sont du coup retrouvés contraints de faire face à la furie de la mer. Aussitôt, le signal lui ayant été transmis par les services de police, le groupe territorial des gardes-côtes a déployé ses éléments et réussi leur sortie en ramenant les 12 «otages de la mer» sur la terre ferme, sains et saufs. Ces rescapés, originaires de la wilaya de Chlef, ont tenté leur coup à partir de la plage El Kaf Lasfar, rattachée à la commune de Sidi Lakhdar, dans la wilaya de Mostaganem. L'émigration clandestine vers l'eldorado incertain a pris de l'ampleur, ces derniers temps. La Méditerranée, pour paraphraser un connaisseur des secrets de la mer, est devenue le premier cimetière mondial où se perdent plusieurs centaines de vies humaines.