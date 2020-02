Le nouveau ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, est appelé à faire face à « une agitation nouvelle » dans le secteur, notamment après l’annonce d’un préavis de grève des paramédicaux.

Les établissements hospitaliers et les structures sanitaires relevant du secteur public s’apprêtent-ils à revivre le scénario de l’année 2018, année où ils étaient paralysé par la grève des paramédicaux? S’il est encore trop tôt pour le dire, la menace est réelle. Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) vient de rendre public un communiqué dans lequel il annonce une grève nationale de deux jours, les mardi 25 et mercredi 26 février prochains.

Selon le communiqué rendu public suite à ladite réunion, la décision de recourir à ce mouvement de débrayage a été prise par le Syndicat suite à une vaine tentative de rencontrer la tutelle. Mais ce n’est pas tout. Car, les membres du bureau national du SAP, qui regrettent que la tutelle n’ait pas prévu de les rencontrer, ont accusé le secrétaire général du ministère de la Santé d’avoir «fomenté une tentative de déstabiliser la direction du SAP».

Le communiqué du SAP précise dans ce sens qu’«au moment où le bureau national du SAP attendait une éventuelle rencontre avec la tutelle pour débattre de la plate-forme de revendication des paramédicaux, le secrétaire général du ministère de la Santé n’a pas hésité à fomenter une tentative de déstabiliser notre direction».

Réclamant «l’arrêt des poursuites judiciaires et le harcèlement des cadres syndicaux dans l’exercice du droit syndical dans plusieurs wilayas du pays», les membre du SAP, se disent vouloir «attirer l’attention du nouveau ministre sur le dérapage sans précédent que nous condamnons», a-t-on pu lire dans le même communiqué.

Le comportement du SG, qui est mis au banc des accusés par le SAP, «ne fait qu’enliser davantage une situation déjà très précaire dans laquelle se débat le secteur de la santé en Algérie», indique la même source.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la décision de recourir à ce mouvement de débrayage demeure une décision prise afin de faire pression sur la tutelle.

Elle a pour but également d’amorcer les négociations autour des conditions d’exercice des fonctions des paramédicaux.

Les protestataires qui souhaitaient que leur tutelle prenne en considération leur revendication, réclament selon le même document «la finalisation immédiate du dossier LMD, le déblocage de la carrière professionnelle des aides-soignants».

Ils demandent également «l’intégration des IDE dans le grade de paramédical de santé publique, l’attribution d’une indemnité spécifique aux services jugés chauds et ils demandent en outre la revalorisation de la prime de performance à 40%».