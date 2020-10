La présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Djamila Khiar, a appelé jeudi dernier à partir de Tissemsilt, le ministère de l'Education nationale à recruter de nouveaux enseignants «pour mieux encadrer les établissements scolaires» à l'ère du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de Covid-19.

Dans un point de presse, animé en marge d'une cérémonie organisée en l'honneur des élèves lauréats aux examens de fin d'année scolaire dans la wilaya, Mme Khiar a estimé que «le recrutement de nouveaux instituteurs et le recours à des enseignants mis à la retraite permettront d'atténuer la tension dans les établissements scolaires». Elle a également suggéré de consacrer la journée de samedi pour donner des cours aux élèves, tous niveaux confondus, ce, «à condition d'accorder une prime aux instituteurs concernés». La présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves a aussi appelé le ministère de l'Education nationale à recruter des psychologues au niveau des établissements scolaires dans le but d'assurer un accompagnement psychologique aux élèves souffrant de troubles et d'anxiété suite à l'interruption des cours durant plus de 7 mois à cause de la pandémie de coronavirus.

Mme Khiar a indiqué que sa fédération a accueilli avec satisfaction les résultats des examens du brevet et du baccalauréat, tout en saluant la réponse du ministère de l'Education nationale à sa demande de réduire la moyenne de réussite à ces deux examens, en tenant compte des conditions dans lesquelles les élèves se trouvaient durant la période de suspension des cours due au Covid-19. La cérémonie, en l'honneur de 68 lauréats aux examens de fin d'année scolaire, a été organisée au lycée du «11 Décembre» de Tissemsilt en présence du wali, Abbès Badaoui.