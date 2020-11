Souhaitée par les uns et rejetée par les autres, la fermeture temporaire des établissements scolaires pour parer à la forte propagation du virus continue à faire débat indirectement au sein de la société. Les parents d'élèves, premiers concernés, viennent de réagir pour tout simplement décrier une possible décision allant dans ce sens, lui préférant davantage la démobilisation de moyen pour se prémunir.

«Fermer l'école reste le dernier recours mais assurer tous les moyens dictés par le protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19 est une urgence», c'est en ces termes que les parents d'élèves suggèrent aux pouvoirs publics d'éviter le recours à la fermeture des écoles, qui restent à leurs yeux, « un milieu naturel des enfants et le savoir est un droit».

Réunis en visioconférence ou comme ils le disent «à distance», les membres de la fédération des associations des parents d'élèves de la wilaya de Béjaïa, exhortent les pouvoirs publics et les collectivités locales à s'investir plus «dans la prise de mesures adéquates afin de protéger les acteurs de la famille éducative», entendre par là, que la situation dans laquelle évoluent leurs progénitures n'est pas aussi rassurante qu'on peut le penser et c'est loin d'être une raison de recourir à la facilite, c'est-à-dire, renvoyer tout simplement les enfants chez eux.L'épineuse question du maintien des établissements scolaires ouverts ou décider de les fermer trouve ainsi une opposition farouche chez les parents d'élèves de Béjaïa, qui refusent que leurs enfants soient les otages de l'«incompétence ou de l'insuffisance» dans la prise en charge de la sécurité des enfants dans les écoles.

«Au lieu de verser dans la facilité en recourant directement à la fermeture des établissements scolaires, il serait plus judicieux de voir du côté de la mobilisation des moyens humains et matériels, qu'il convient de renforcer pour parer à la propagation du virus», fait remarquer cette mère qui récupérait, hier, son enfant devant l'école primaire Ibn Badis.

Une déclaration qui sonne comme un constat d'insuffisance en matière de protection, qu'elle a dû constater elle-même qui accompagne et récupère son enfant depuis la réouverture des écoles. « Vous savez! l'école c'est comme la société, on ne réagit que lorsque le mal est fait. Entre les premiers jours de la rentrée et ces derniers jours, j'ai constaté un certain laisser-aller incompréhensif. Déjà que les écoles primaires sont mal prises en charge par les collectivités locales, le risque est franchement gros, mais pas au point de renvoyer les enfants», conclut-elle.