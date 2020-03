C'est la tendance ces derniers temps, à travers les villages et les communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Chaque week-end, les parents d'élèves s'organisent pour effectuer des volontariats pour des travaux de nettoyage dans leurs écoles primaires. Des centaines de villages sont signalés à travers les communes. Ces derniers s'impliquent par des travaux de nettoyage, d'embellissement et aussi de peinture et autres décorations. Les villageois font appel aux artistes locaux pour peindre les murs et les façades de ces établissements qui changent de look de jour en jour.

En fait, l'état des lieux des écoles primaires au niveau des communes est vraiment lamentable. Des retards enregistrés dans le lancement des travaux de réhabilitation, des écoles primaires qui se trouvent dans des situations de dégradation avancée sont les raisons qui ont poussé les parents à s'impliquer à fond pour le bien-être et la sécurité de leurs enfants. Ces travaux sont normalement du ressort des communes étant donné que ces établissements sont gérés par les assemblées élues et non par la direction de l'éducation.

Ce week-end, c'était au tour des membres du comité du village Tala Gahia dans la commune d'Ath Aïssa Mimoun qui ont organisé, un grand volontariat de plantation d'arbres et d'embellissement de l'école primaire du village dans une grande ambiance et convivialité. A la fin des travaux, le village a eu droit à une grandiose collation en l'honneur des jeunes volontaires et surtout des élèves et de leurs enseignants. Quelques jours plus tôt, une campagne de nettoyage a été initiée par les élèves du CEM Abdelhamid-Arezki dans la commune de Mizrana. Toujours à la même semaine, ce sont les membres de l'association des parents d'élèves de l'école primaire d'Agouni Moussi dans la commune d'Iflissen qui ont procédé à la réparation des chaises et tables détériorées et l'embellissement des sanitaires de cet établissement scolaire. Les parents ont travaillé durant toute la journée afin de mettre un terme au manque de chaises dans les classes. A noter que le problème de manque de chaises est signalé partout alors que des réparations de ces dernières auraient pu éviter ces pénuries inutiles. C'est ce que les parents ont compris d'ailleurs.

A Tizi Ghennif, dans la région de Draâ El Mizan, les parents d'élèves de l'école primaire du village Ath Itchir ont organisé un volontariat de nettoyage et d'embellissement de cet établissement scolaire dans une grande ambiance. Avant les travaux, l'établissement était dans un état hideux. Ce qui se répercutait inévitablement sur le moral des enfants qui y étudiaient. Enfin, il convient de noter que ces villages cités ne sont qu'un échantillon de cette tendance à venir au secours des responsables des écoles, qui peuvent désormais, se consacrer pleinement aux affaires pédagogiques au sein des établissement. Toutefois, à travers les villages et les quartiers, les parents appellent les pouvoirs publics à mettre un terme au système de la double vacation qui est un vrai calvaire.