En refusant la demande de levée de l’immunité parlementaire introduite par le ministère de la Justice contre deux de leurs pairs, en l’occurrence Sid-Ahmed Ouraghi et Ali Talbi, les sénateurs confirment la vague de solidarité qui lie de plus en plus les élus des deux chambres du Parlement.

Les résultats du vote secret pour le cas de Ali Talbi ont donné 93 voix contre 19 voix pour, quatre abstentions et cinq voix annulées. Concernant Ahmed Ouraghi, ils ont donné 54 voix pour, 54 voix contre, huit abstentions et cinq voix annulées. Celui-ci préserve, ainsi, son immunité conformément au règlement intérieur, selon un communiqué du Sénat. Cette attitude qui est loin d’être une réaction fortuite, mais obéit plutôt à une vision stratégique, s’inscrit dans le prolongement logique de celle de leurs collègues de la chambre basse du Parlement, à savoir, l’Assemblée populaire nationale (APN). Ceux-ci avaient refusé lors d’un vote organisé, au cours du mois dernier, de lever l’immunité à Ismaïl Benhamadi, député du parti du Front de Libération nationale (FLN) de Bordj Bou Arréridj. L’urne avait donné 156 voix contre, alors que 131 députés ont voté pour, tandis que 45 se sont abstenus. Cela fait que depuis la chute de Bahaeddine Tliba, en septembre dernier, plus aucune demande de levée d’immunité n’a abouti. Les pertes d’immunités et surtout des larges avantages en cascade, les actions judiciaires soldées par une série de mandats de dépôt ont, visiblement, mis un terme à cette passivité chez les parlementaires, ce qui est perçu comme un revirement de situation. Le constat est en tout cas bien là. Pour preuve, même en fuite à l’étranger, le sénateur Sid-Ahmed Ouraghi n’a pas perdu son immunité.

Cela nous mène à des questions sur la situation actuelle et le devenir de ces deux institutions législatives. Ont-elles perdu leur vocation pour se transformer en un terrain de lobbying et de travail en coulisses en faveur des intérêts de leurs membres au lieu de défendre ceux des électeurs ? Ces élus du peuple qui avaient, faut-il le rappeler, mené des campagnes tambour battant, descendant en flammes leurs prédécesseurs, mettant en avant les valeurs démocratiques et celles de bonne gouvernance et promettant, au passage, monts et merveilles aux électeurs ont-ils, tous ou en partie, failli à leurs engagements ?

Sujettes à des levées d’immunités et des démissions, il est aujourd’hui certain que les deux plus importantes assemblées élues, sont en net déphasage avec les aspirations du peuple, en lesquelles il a perdu sympathie et confiance. Cette perte de confiance va, dans un sens plus large et plus grave, directement à l’encontre des deux partis qui les composent majoritairement, à savoir, le FLN et le RND.

Par ailleurs, l’on s’interroge sur la crédibilité d’un ministère de souveraineté, celui de la Justice, qui vient d’essuyer un troisième échec de levée de l’immunité parlementaire pour des raisons liées aux deniers publics et enfreintes aux lois, alors que ces mêmes procédures ont abouti par le passé, pour les mêmes motifs ? Dans ce cas-là, c’est la crédibilité de tout le gouvernement, déjà largement refusé par la société civile, qui serait remise en cause face au pouvoir législatif.

Cette rébellion de l’APN et du Sénat serait-elle plutôt dirigée contre le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati ? Serait-il donc affaibli et en perte de contrôle de son département ministériel, suite aux mouvements de protestations et des grèves des corporations des avocats et des magistrats ?