Hormis une activité dense des formations politiques durant la campagne référendaire, les mouvements associatifs et l'organisation patronale ont eu une grande part de participation à cette opération et joignent leur conviction indéfectible à celle de la sphère politique, pour appeler à un vote massif, le 1er novembre.

Abou El Fadhl Baâdji valorise la séparation des pouvoirs

«La disposition portant limitation à deux seulement, des mandats du président de la République, est une disposition irréversible et c'est le fondement de la démocratie, à savoir l'alternance au pouvoir. L'amendement du projet de la Constitution reflète et démontre la volonté réelle de mettre fin à la gouvernance unilatérale en Algérie». C'est ce qu'a déclaré le SG du FLN, Abou El Fadhl Baâdji au 12e jour de la campagne référendaire, précisant que «le projet d'amendement de la Constitution consolide clairement les cadres réglementaires susceptibles de renforcer l'exercice démocratique, les libertés, l'équilibre et la séparation entre les pouvoirs et constitue une base pour la promotion de l'acte politique et associatif»

Filali Ghouini appelle à la sauvegarde de l'unité nationale

Intervenant à partir de Aïn Defla, le président du mouvement El Islah, est revenu sur les revendications du Mouvement populaire, précisant que «le projet d'amendement de la Loi fondamentale de l'Etat est en adéquation avec les exigences de l'actuelle étape vécue par le pays. Un bon nombre de ses articles sont l'écho de revendications émises par le Hirak populaire». En réaction aux tentatives de détournement du projet de son objectif, Ghouini n'a pas hésité à tirer à boulets rouges sur «ceux qui brandissent la carte de l'identité nationale pour en faire un fonds de commerce et, par ricochet, tenter de discréditer le projet d'amendement de la Constitution.»

Ahmed Idaber: «l'Etat attache une grande importance à la région du Grand-Sud.»

Reflétant la position et les attentes des population du Sud du pays, L'amenokal de l'Ahaggar, Ahmed Idaber, a estimé que «voter ‘‘Oui'' en faveur du projet d'amendement de la Constitution qui garanti les droits et le développement auxquels aspire la population de la région, car l'Etat attache une grande importance à la région du Grand-Sud». Pour Ahmed Idaber, «la population locale restera toujours fidèle aux différents rendez-vous nationaux décisifs». À cet effet, il a appelé les citoyens à «donner une chance aux jeunes cadres de la région à accéder à des postes supérieurs, et les exhorte à convaincre leurs proches à aller en force aux urnes et voter «Oui»».