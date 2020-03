Jil Jadid: «Les entreprises doivent être soutenues»

«Ce sont des décisions minimales à prendre, il ne reste que le confinement général, qui ne semble pas pour le moment indiqué, mais il fallait absolument interdire tous les rassemblements, tant culturels, politiques qu'économiques. Par ailleurs, ne relevons pas le fait que le discours ne comportait pas des éléments précis sur le soutien aux entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. On attendait des données chiffrées sur cela, j'espère que ça va venir. L'Algérie doit gérer au mieux la crise sanitaire actuelle et en sortir avec le moins de dégâts possibles. Tant sur le plan humain que sur le plan économique. Des mesures de sauvegarde doivent être prises par le gouvernement pour préserver tout outil productif. Les entreprises non commerciales, tous statuts confondus, doivent être soutenues et aidées. Il est impératif de maintenir fonctionnels les circuits de production même à bas rythme. La reconstruction du tissu industriel devra s'appuyer sur un capital déjà établi.»

Le Fnjs appelle les entreprises à contribuer à la lutte

«On a salué le discours du président de la République, car tout le monde l'attendait, et tout le monde voulait être rassuré, notamment qu'il y a eu beaucoup d'information et de désinformation, telle que l'éventualité de l'isolement des villes de Blida, Boufarik et Alger, mais le président a rassuré, en annonçant des mesures qui se basent sur le nombre de cas existants, et affirme que l'Etat était prêt à mettre tous les moyens pour préserver la santé des citoyens, comme on a salué la suspension des marches. Par ailleurs, on aurait aimé que le président évoque le volet économique, notamment l'apport des grandes entreprises dans la lutte contre cette crise sanitaire. Et ce par la formalisation des circuits de production et de distribution des produits alimentaires, pour éviter que l'affolement de quelques citoyens n'accentue la crise. D'autre part, on aurait aimé que le président rassure sur l'éventualité de protéger les entreprises des dommages collatéraux que peut engendrer cette situation.»

ANR: «Il faut éviter la panique»

«Nous tenons à saluer les décisions prises par le président de la République, notamment celles relatives à la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes avec les pays voisins, et sur également les mesures d'interdiction des rassemblements et appelle les citoyens à observer scrupuleusement les consignes de sécurité et de limiter au maximum les déplacements, afin de faciliter le travail aux services des hôpitaux. Par ailleurs, l'ANR appelle à plus de vigilance, quant aux infirmations fausses et éviter les mouvements de panique qui poussent les citoyens à se ruer sur les produits alimentaires. Nous considérons que ces actes ne peuvent qu'engendrer des circonstances aggravantes de la situation.»

PRA: «le discours du président était rassurant»

«L'intervention du président en elle-même est une action positive et importante, du fait que le peuple est paniqué. Bien que les mesures fussent déjà annoncées, le fait que cela passe par un discours présidentiel, tend d'une part à rassurer, et risque peut-être d'amener à plus de rigueur dans le respect des mesures et des directives annoncées.» D'autant plus que le message du président est clair et intervient après l'obstination de certaines personnes à maintenir les marches comme cela a été le cas ce mardi.

Le FCE appelle à la mobilisation des opérateurs économiques

«Le Forum des chefs d'entreprise salue les décisions prises par les pouvoirs publics pour faire face à la situation et contenir au mieux la propagation de l'épidémie et se félicite de la célérité avec laquelle elle ont été prises. Les conséquences d'une propagation à grande échelle du virus sont d'une telle gravité que la situation nécessite la vigilance et la mobilisation de tous et de chacun. Aussi, et conscient des risques et des enjeux, le Forum des chefs d'entreprise affirme sa solidarité pleine et entière avec la communauté nationale et les pouvoirs publics se tiennent prêts à concrétiser leur solidarité, dans la mesure de leurs moyens, de toutes les façons que les pouvoirs publics jugeront opportunes. Enfin, le Forum des chefs d'entreprise tient à rassurer l'opinion publique quant à l'indéfectible engagement des entreprises algériennes à se mobiliser pour faire face à cette situation. D'ores et déjà, les entreprises membres du Forum des chefs d'entreprise, dont les secteurs d'activités sont directement concernés, notamment celles versées dans l'hôtellerie, la pharmacie, la chimie, l'agroalimentaire, le textile, les équipements et dispositifs médicaux... déploient toutes leurs capacités et leurs efforts pour contribuer à l'endiguement de cette épidémie et à la satisfaction des besoins vitaux de la population.»