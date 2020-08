Intervenant à partir du Centre international des conférences (CIC) ou se tenait hier la première journée de la rencontre tripartite gouvernement- syndicat-patronat, le représentant des sept organisations patronales, Abdelwahab Ziani, a précisé lors de son intervention sur les ondes de la chaîne 3 que «pour la première fois, les organisations patronales vont présenter un document commun, afin d'accompagner les autorités pour une nouvelle ère de l'Algérie et de son économie». Prônant le leitmotiv de la réhabilitation de la confiance entre l'Etat et les opérateurs économiques, Ziani insiste sur l‘importance de cette phase «pour rétablir cette confiance, il faut renforcer la concertation entre le gouvernement, le patronat, le monde du travail et les entreprises, nous sommes là pour construire notre pays ensemble». Un point nodal à tout nouveau départ, dans la mesure où la perte de la confiance qui a engendré la rupture de la concertation a été l'origine de la situation chaotique et de la léthargie dans laquelle a été plongé le pays durant des décennies.

Révélant les grandes lignes du document établi, Ziani évoque la nécessité de tout passer au crible: «Il y a lieu de tout revoir, le Code de l'investissement, le Code du travail et le Code des marchés publics, en vue de faciliter l'acte d'investir. Il s'agit de «faire une toilette de toutes les lois, afin de les adapter à la difficile conjoncture à laquelle est confrontée l'Algérie Les agents économiques n'ont, à ce jour, pas eu de lois pour les protéger. Nous avons été les partenaires du gouvernement, mais à moins de 3%.» Revenant sur les effets néfastes de la bureaucratie, Ziani estime qu'il faut bannir les anciennes pratiques et mettre en place des systèmes réactifs dans le temps et dans l'espace, pour libérer l'investissement, «les opérateurs ont besoin d'être fixés rapidement après le dépôt de leurs demandes d'investissement, il faut mettre en place des dead line, qui auront à libérer les investisseurs et dans le cas d'acceptation de leurs dossiers, de bénéficier immédiatement des accompagnements nécessaires». Dans ce sens, Ziani attire l'attention sur l'impératif de mobiliser tous les efforts pour relancer l'économie sur des bases solides. «Le constat est fait, et nous pouvons satisfaire nos besoins par la production nationale, mais nous avons besoin aujourd'hui de récupérer toutes nos entreprises. Il faut réfléchir à bien investir, dans les secteurs où il y a un réel besoin. L'Algérien a besoin de travailler plus, le temps de la fainéantise et de l'argent facile est fini. Notre pays est riche et nous avons besoin de tous les enfants du pays, si on veut investir et fabriquer localement».

Par ailleurs, Ziani rappelle qu'il est tout aussi nécessaire de revoir le système fiscal, notamment dans les sous-régions, pour inciter les opérateurs à y investir, avec des régimes fiscaux qui s'étaleraient sur 15 ans, temps nécessaire pour l'amortissement.

Concernant le partenariat public-privé, l'invité de la radio insiste sur l'émergence d'une association qui mettrait en avant une complémentarité nécessaire, du fait que «le premier jouit de surfaces bâties énormes, qu'il n'exploite pas à 100%, alors que le second se trouve à l'étroit et en quête d'extension». En somme, l'intervention groupée de l'organisation patronale, à cette conférence nationale, marque avec force l'émergence d'une nouvelle approche de ces acteurs de la scène économique sur le traitement des priorités économiques, basée essentiellement sur l'importance de regarder dans la même direction, d'agir pour la préservation des intérêts nationaux, et pour renforcer la situation des investisseurs algériens.