Le Covid-19 n’a pas « freiné » la nouvelle démarche du FCE. Après avoir changé de nom, en s’appelant désormais la Confédération algérienne du patronat citoyen, il innove en ouvrant des débats sur de chaudes questions d’actualité. C’est ainsi qu’il organise, depuis quelque temps déjà, des Webinar où des experts débattent de sujets qui impactent directement l’avenir économique du pays. C’est le cas , jeudi dernier, avec la 3ème édition des « Débats-international»; qu’organise la Confédération algérienne du patronat citoyen, en collaboration avec l’ambassade du Royaume-Uni à Alger. Le thème choisi est des plus importants. Il s’agit de « la réforme réglementaire ». C’était une thématique qui touche directement à l’actualité du pays en pleine crise financière. Quelles réformes pour l’Algérie ? Quelles lois changer ? Quels secteurs prioriser ? Un panel d’experts a animé les débats très instructifs. Ils ont mis en avant les avantages économiques de la réforme réglementaire. Le Royaume-Uni, pionnier dans ce domaine, suite à sa réforme globale, est un modèle intéressant à suivre, ce qui a entraîné une tendance mondiale vers la « réforme réglementaire ». Les gains d’efficience et de PIB réussis par les pays qui ont entamé ce type de réformes ont été des plus importants. Elles ont eu un effet des plus positifs sur les pays ayant choisi ce chemin. L’Algérie est plus que jamais concernée par cette question, du fait que les acteurs de certains secteurs jugent souvent que la réglementation en vigueur est inadaptée, ce qui se répercute négativement sur leurs activités , que ce soit en matière de coût, de qualité, de ressources et ou d’innovations. Cette rencontre en ligne s’est voulue une contribution

au futur débat sur la « réforme réglementaire ». d’abord…