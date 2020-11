L'égalité d'accès à un vaccin contre le Covid-19 est capitale pour vaincre le virus et ouvrir la voie au relèvement après la pandémie. Il ne s'agit pas d'une course que seuls quelques-uns gagneront car si tous les pays n'ont pas accès au plus large éventail à la vaccination, la guerre contre le coronavirus risque fortement d'être perdue. Cependant, l'enjeu principal dans cette acquisition reste l'argent et le temps. Quel pays obtiendra le plus rapidement le sésame qui va lui permettre d'épargner des vies dans son pays et lequel aussi est prêt à payer le prix fort et cash pour accaparer les premiers stocks de vaccins? Car, il faut savoir qu'au moins quatre à cinq vaccins entreront en production durant les prochains jours et les premières quantités qui pourraient atteindre les 50 millions de doses seront disponibles avant la fin de l'année en cours. Qui en seront les acquéreurs? Il est clair que les pays producteurs auront cette primauté. Leurs alliés seront les suivants. Les moins lotis? Le patron de l'OMS les a bien désignés. «Les plus pauvres et les plus vulnérables risquent d'être piétinés dans la ruée sur les vaccins», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le jour-même où un troisième vaccin contre le Covid-19 a montré des résultats préliminaires prometteurs. «Avec les plus récents résultats positifs des essais cliniques sur des vaccins, la lumière au bout du tunnel brille désormais plus fort. Il y a maintenant un réel espoir que les vaccins combinés avec d'autres mesures de santé publique qui ont fait leur preuve vont aider à mettre fin à la pandémie», a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lors de la désormais traditionnelle conférence de presse. Le vaccin russe, Sputnik, ceux du duo Pfizer-BioNTech et de la firme américaine Moderna ou encore le dernier né du tandem AstraZeneca-Oxford sont tous en phase III d'essais humains et ont montré une efficacité comprise entre 70 et 95%. Les vaccins chinois, même si leur taux d'efficacité n'ont pas encore été révélés, sont également dans la dernière phase et ont été inoculés à grande échelle. Tous ces laboratoires vont entrer dans la phase production et le souci majeur est d'éviter à ce que les pays les plus riches n'achètent toutes les doses de vaccins qui dans les premiers mois ne seront disponibles qu'en quantités limitées. À voir les commandes déjà passées, il faudra au moins 2 ou 3 ans aux pays pauvres pour voir leur tour arriver! Une situation qui risque de faire durer la pandémie car son éradication ne pourra se faire qu'avec l'immunité d'une grande partie de la population mondiale, mais de façon égale dans chaque pays et continent. C'est la raison pour laquelle, l'OMS a mis en place un mécanisme appelé ACT-Accelerator qui doit permettre de distribuer équitablement les vaccins et autres traitements éventuels. Mais pour cela il faut 4,3 milliards de dollars immédiatement, a rappelé le docteur Tedros et il en faudra 23,8 de plus l'année prochaine. Les dirigeants du G20 ont promis, dimanche dernier, de «ne reculer devant aucun effort» pour garantir un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19, un volontarisme toutefois tempéré par des déclarations d'Angela Merkel, notamment «inquiète» de la lenteur des avancées en la matière. «Nous ne reculerons devant aucun effort pour assurer l'accès abordable et équitable (aux vaccins, tests et traitements, Ndlr) de tous», écrivent-ils dans leur déclaration finale.