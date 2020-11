La première responsable du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georguieva, a adressé un message aux pays membres de G20 en les exhortant à redoubler d'effort pour soutenir l'économie mondiale à l'aune de la pandémie de Covid-19 qui frappe de plein fouet le monde et qui affecte les structures financières et économiques de tous les pays.

La directrice générale du FMI a félicité les pays du G 20 pour leur rôle consistant à atténuer l'effet de la crise économique mondiale due à la crise sanitaire majeure qui affecte la planète.

Dans ce sens, la cheffe du FMI a souligné à ce propos que «j'ai félicité les pays du G20 dans leur ensemble pour avoir pris des mesures sans précédent pour atténuer l'impact du Covid-19, y compris sur les plans fiscal et monétaire, contribuant ainsi à empêcher des faillites massives et une crise encore plus grave», a-t-elle souligné.

Elle a, par ailleurs, rappelé que «j'ai également souligné que le monde n'était pas encore tiré d'affaire en ce qui concerne cette crise. La coopération deviendra encore plus importante à l'avenir», a affirmé Kristalina Georguieva, exhortant les dirigeants du G20 à maintenir leurs politiques macroéconomiques de soutien aux entreprises et aux travailleurs ´´jusqu'à la fin de la crise sanitaire», et d'ajouter «Il ne doit pas y avoir de retrait prématuré. Il est également temps de se préparer à un renforcement synchronisé des investissements dans les infrastructures vertes et numériques afin de dynamiser la croissance, de limiter les cicatrices (de la pandémie) et d'atteindre nos objectifs climatiques», a-t-elle mentionné.

Le constat soulevé lors de la réunion des pays du G 20 avec le FMI s'est soldé par un diagnostic qui fait ressortir que l'économie mondiale patine encore et elle n'est pas encore tirée d'affaire même si l'optimisme se fait sentir avec les nouvelles médicales quant à la mise en branle d'un vaccin contre le coronavirus prochainement.

Cet appel du FMI adressé aux pays du G 20 pour soutenir le Fonds n'aborde pas la question relative à la situation sanitaire, économique et sociale des pays pauvres dans le monde. Cela sonne comme une politique économique qui n'intéresse qu'une kyrielle de pays riches. Le Fonds monétaire international qui se montre avec une certaine «magnanimité» quant à certains efforts fournis par les pays membres de cette institution en matière de fiscalité et autres mesures relatives à l'économie mondiale, ne se soucie pas outre mesure de l'état de l'économie des pays qui ne sont pas dans le «club» des 20. La crise sanitaire majeure qui a affecté l'économie mondiale aura des répercussions sur les pays pauvres dont la crise structurelle est flagrante à cause des effets néfastes de la pandémie de coronavirus. Mais le FMI n'interviendra pas financièrement pour soutenir et aider les pays pauvres ou ceux qui se débattent dans une crise financière et économique sans que cela ne soit accompagné par des mesures drastiques à appliquer sur leurs économies dont les conséquences sociales seront très chaotiques.

Le FMI imposera aux pays pauvres son diktat en recourant à des mesures de choc qui déboucheront sur la dislocation du tissu économique des pays concernés par les directives de cette institution au service des pays riches pour affaiblir et faire inféoder les pays en question dans le giron des puissances sur le plan de la souveraineté et de l'indépendance économique et politique.

Le FMI impose ses desiderata sur fond d'approche néolibérale aux pays pauvres en sacrifiant ainsi la volonté politique desdits pays sur l'autel de la destruction du patrimoine économique et industriel pour le compte d'une politique économique sauvage, pour ne pas dire de casse, aux conséquences sociales désastreuses sur les populations et leurs emplois.

L'Algérie avait connu cette situation catastrophique durant les années 90 du siècle écoulé et ses ravages au plan économique et social. Des milliers d'entreprises publiques liquidées, des centaines de milliers de travailleurs licenciés causant ainsi une fracture sociale dont le résultat a été une crise multidimensionnelle très violente. Si l'Algérie rejette, aujourd'hui, d'aller derechef au FMI, c'est parce qu'elle sait ce que cela pourrait engendrer comme situation dans sa stratégie politique et économique. Il y va de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat national.