Comme il fallait s'y attendre et le craindre ce sont les plus riches qui ont été servis en priorité. Depuis que le groupe pharmaceutique Pfizer, a annoncé, le 9 novembre 2020 avoir développé avec l'allemand BioNTech, un vaccin contre le Covid-19 qui réduirait de 90% le risque de tomber malade du virus, d'autres laboratoires pharmaceutiques sont entrés en lice. Moderna qui a indiqué, dans un communiqué publié un 16 novembre, que son vaccin à ARN (comme celui de Pfizer) montrait 94,5% d'efficacité au cours des essais de phase 3 menés sur plus de30000 Américains dont 42% à un risque élevé de l'infection. En France, Sanofi qui avait annoncé en grande pompe, le 15 novembre 2020, que son vaccin serait disponible en juin, a fini par jeter l'éponge. AsrtraZeneca s'est mis de la partie juste. Il figure parmi l'un des trois vaccins pour lequel a opté l'Algérie. Développé par le laboratoire britannique et l'université d'Oxford il a été annoncé efficace à 90%, alors que la Russie et la Chine sans tambour ni trompette ont produit leurs propres vaccins, commencé par vacciner leurs populations tout en les commercialisant. Ce sont les deux autres vaccins sélectionnés par l'Algérie qui en attend les livraisons.

Le décor est ainsi globalement planté. Le monde caresse enfin le rêve de faire reculer la pandémie de coronavirus en attendant de pouvoir l'éradiquer. Des campagnes massives ont débuté. Si les statistiques arrêtées au 27 janvier font apparaitre que plus de 70 millions d'individus à travers le monde, il faut reconnaître que leur répartition fait état d'une inégalité flagrante.

Les Etats-Unis, qui caracolent en tête avec plus de 23 millions de personnes vaccinées, sont talonnés par la Chine avec 15 millions de vaccinés au 20 janvier, la Grande-Bretagne 7,33 millions au 25 janvier, les Emirats arabes unis 2,68 millions, l'Inde 2,03 millions, suivis par l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, l'Espagne, la France, la Russie, qui ont dépassés la barre de 1 million de personnes ayant reçu leur première dose de vaccin.

Aucun pays africain ne figure dans ce classement dont les premières places sont occupées par les nations industrialisées qui se sont taillé la part du lion.

49 pays ont bénéficié de 39 millions de doses alors qu'un seul pays n'a bénéficié que de 25 a relevé le directeur général de l'OMS.

«Seulement 25 doses ont été administrées dans un des pays au revenu le plus bas» a-t-il déploré. «Pas25 millions, pas 25000, juste 25», a-t-il martelé, sans pour autant indiquer de quel pays il s'agit. Dans cette course folle au vaccin anti-Covid les pays les moins nantis risquent d'être laissés pour compte alors que le défi reste éminemment mondial.

Le monde ferait face à un «échec moral catastrophique» si les pays riches continuaient d'accaparer les vaccins contre la Covid-19 au détriment des pays en développement, a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un discours à l'ouverture d'une réunion du Conseil exécutif de l'agence onusienne qui s'est tenue le 18 janvier à Genève. «Malgré l'égoïsme de certains pays, il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde, a-t-il assuré. «Dans ces conditions, nous devons travailler ensemble comme une seule famille mondiale pour donner la priorité à ceux qui sont les plus exposés aux maladies graves et à la mort, dans tous les pays», a conseillé le chef de l'OMS. Un message qui doit faire écho.