Suite à sa condamnation en décembre dernier à une peine de 4 et 5 ans de prison et ferme à une amende d'un million de DA dans chacune des affaires pour lesquelles il est poursuivi, en plus de 10 millions de DA de compensations pour les pertes subies par le Trésor public, la cour de Tipasa a confirmé ce dimanche en appel, les jugements rendus en première instance, à l'encontre de l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Ce dernier était poursuivi dans des affaires de corruption impliquant des membres de la famille de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel, le président de l'ex-FCE, Ali Haddad, l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout et des membres de sa famille. Il y a lieu de rappeler que l'ex-wali d'Alger se trouvait au centre des affaires d'octroi de terrains et de logements pour ces responsables et les membres de leurs familles, et ce malgré la présence et le suivi de la Commission technique de wilaya. Point sur lequel a été basée toute la défense de Zoukh qui n'a pu convaincre ni le juge ni le procureur général qui a, d'ailleurs, requis, lors la dernière séance le 6 février dernier, 10 et 15 ans de prison ferme. Il y a lieu de rappeler que Abdelkader Zoukh était poursuivi pour «dilapidation délibérée de deniers publics, par un fonctionnaire, utilisation illégale de biens et deniers publics qui lui ont été confiés de par sa fonction, abus de fonction et violation des lois et des règlements dans le but d'obtention d'avantages pour un tiers», les mêmes chefs d'inculpation ont été retenus contre l‘ex-wali d'Alger qui est poursuivi dans les deux affaires, et dans lesquelles sont impliqués les deux hommes d'affaires, Ali Haddad et Mahieddinne Tahkout. Dans le détail, pour la première affaire, la famille de l'ex-Dgsn a bénéficié d'un foncier d'investissement de 7 128 m2, dans la zone de Bab Ezzouar (Alger) et d'un logement social participatif à Ouled Fayet, au profit de Hamel Chahinez, fille de l'ancien Dgsn, outre l'octroi de neuf locaux commerciaux à Ouled Fayet, au profit de sa femme, à un prix dérisoire.