Le juge de la première chambre pénale de la cour d'Alger a rendu, jeudi, son verdict dans l'affaire des trois frères Kouninef, Reda, Tarek-Noah et Abdelkader-Karim, ainsi que le gérant du groupe KouGC, Keddour Ben Tahar, réputés proches du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Ces derniers sont poursuivis dans diverses affaires de corruption, dont le financement occulte de la campagne électorale pour le 5e mandat de Bouteflika, en compagnie des directeurs généraux des ports d'Alger et de Djen Djen(Jijel) ainsi que des cadres de l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière(Aniref) et le secrétaire général du ministère des Ressources en eau. Dans son jugement, le président de l'audience a confirmé les peines prononcées en première instance à l'encontre des principaux accusés. Jugé pour «trafic d'influence», «blanchiment d'argent» et «obtention d'indus avantages», Reda Kouninef a écopé d'une peine de 16 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars. Son frère Tarek a été condamné à 15 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars.

Une peine de 12 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars a été prononcée à l'encontre de Abdelkader-Abdelkrim Kouninef. La cour a également réduit la peine du gérant du groupe KouGC, Bettahar Kaddour à 5 ans au lieu de 8 ans de prison ferme.

La même juridiction a confirmé la peine initialement prononcée à l'encontre d'autres cadres impliqués, à l'instar de Hammouche Hacène, Mekraoui Hassiba, Adel Mekahlia, Leïla Bennaï et Abdelaziz Guerrah. Une réduction de peine de 3 ans de prison ferme à 18 mois de prison avec sursis a été prononcée contre Hassiba Mekraoui et Abdelaziz Guerrah.

La cour a également prononcé une peine de prison avec sursis dans l'action civile en appel à l'encontre de Adel Mekahlia et Leïla Bennaï. Ils étaient interrogés, notamment sur les marchés et avantages obtenus par 46 filiales du groupe KouGC, un groupe en exercice depuis 1971.

Les sociétés Cogral d' Alger et Cgro d'Oran, leur ont été cédées, dans le sillage de la privatisation de l'ex-société publique Sogédia de production d'huile de table en 2006. Ils ont obtenu entre 2012 et 2013, des concessions portuaires à Alger et Oran, pour les besoins de l'extension des deux usines de production de l'huile. Ils ont bénéficié, dans le cadre d'un regroupement avec une société égyptienne du projet de viabilisation des parcs industriels de Aïn Ouessara et de Ksar El Boukhari. Ils ont également obtenu des marchés dans le secteur hydraulique entre 2002 à 2018, d'une valeur de 145 milliards de dinars. Mobilink, appartenant à KouGC a signé un contrat portant installation de cabinets téléphoniques sur le territoire national. Ils ont aussi obtenu deux terrains, l'un à Tiaret et l'autre à Tamanrasset pour l'extraction d'un minerai très rare.

Le parquet général a requis une peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Reda Kouninef. Une peine de 15 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars, a été requise contre ses deux frères Abdelkader-Karim et Tarek-Noah, tandis qu'une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars, a été requise contre Keddour Ben Tahar. Pour rappel, la défense des Kouninef, avait argué que «l'arrêt de renvoi s'est contenté de copier -coller, à charge contre les accusés, le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport de l'Inspection générale des finances(IGF)».