Youcef Gabi (Anie), appelle au respect de la déontologie et de l'éthique politique

Mettant en avant les préparatifs pour le bon déroulement du référendum du 1er novembre, Youcef Gabi responsable au sein de l'Anie, fair savoir à partir de Tizi Ouzou que «pas moins de 419 sites ont été recensés à travers la wilaya de Tizi Ouzou pour accueillir les différentes activités liées à la campagne pour le référendum constitutionnel du 1er novembre prochain. Ces sites, répartis à travers l'ensemble des 67 communes, dont 11 au niveau du chef-lieu de wilaya, sont ouverts à l'ensemble des acteurs politiques et associatifs disposant d'un certain ancrage au niveau des assemblées élues». Dans ce sens, Gabi a invité les intervenants lors de cette campagne à «exprimer librement leurs positions tout en veillant à le faire dans le respect de la déontologie et de l'éthique politique».



Mohamed Alioui (Unpa): «La protection des terres agricoles et du paysan, est une ligne rouge.»

Le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), Mohamed Alioui a exprimé la position de son organisation sur le référendum du 1er novembre, en affirmant que «le nouveau projet d'amendement constitutionnel va mettre un terme à la dilapidation des terres agricoles, et libérer l'Algérie de la dépendance économique. Il va libérer l'Algérie de la dépendance, en insufflant une véritable relance du secteur agricole, qui est la locomotive de l'économie nationale».

Précisant que «le nouvel amendement constitutionnel protège les terres agricoles de la rapine, ainsi que les différents programmes de soutien agricole. Il s'agit d'une ferme conviction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour qui, la protection des terres agricoles et du paysan, est une ligne rouge».

Abderrahmane Hamzaoui (SMA) surpris par le boycott de certaines parties

Le commissaire en chef des Scouts musulmans algériens (SMA) Abderrahmane Hamzaoui, a affirmé dimanche à Sidi Bel Abbès que «le référendum du 1er novembre prochain est une continuité du processus lancé par le Hirak populaire qui permettra de jeter les bases de l'édification de l'Algérie nouvelle. Il permettra au processus né du Hirak populaire béni d'aller vers la concrétisation des aspirations du peuple, qui est le premier pas vers la réforme et le changement.» Il a toutefois exprimé sa surprise devant certains «appels au boycott du référendum, alors que la majorité du peuple algérien a opté pour cette voie, permettant à tout un chacun d'exprimer le bon choix, comme ce fut le cas pour la dernière élection présidentielle, marquant le début d'une ère nouvelle».