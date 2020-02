Des dizaines d’Algériens et d’Algériennes laissent leur vie presque chaque semaine, sur nos routes. Exemple : en mois de janvier de l’année en cours, les services de la Protection civile ont fait état, dans leur bilan mensuel, de 151 morts et plus de 5 000 blessés dans 43 000 accidents de la route.

Un bilan qui a fait réagir les hautes autorités du pays et le dossier de la sécurité routière s’est invité à la table du Conseil des ministres présidé, hier, par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.

Une réunion qui était consacrée à l’étude du dossier, mais le gouvernement de Abdelaziz Djerad a été invité à proposer des solutions et des mesures pour accompagner la stratégie adoptée dans le domaine de la sécurité routière.

Pour rappel, cette stratégie, qui a été lancée en 2017 a, pour l’instant, réussi à réduire légèrement le nombre de victimes sur les routes, mais sans pouvoir éradiquer ce fléau. En effet, contrairement aux idées reçues, le pays figure en queue de l’un des classements mondiaux des accidents de la circulation. L’Algérie s’est positionnée à la 98e place, en 2018.

Malgré une batterie de mesures coercitives adoptées contre les réfractaires au Code de la route, le recours aux autres moyens de surveillance plus sophistiqués et l’organisation des campagnes de sensibilisation et de formation au profit des conducteurs, le nombre de morts sur nos route reste toujours très élevé. Selon le Centre national de prévention et de la sécurité routière (Cnpsr), le nombre de victimes a enregistré une légère baisse de près de 1,5% en 2019 avec 3 049 morts et 29 095 blessés dans 21 109 accidents enregistrés au niveau national.

Même si les résultats se sont légèrement améliorés, par rapport aux années précédentes et au parc automobile national qui a atteint plus de 6,4 millions de véhicules, les pertes sont toujours importantes, car il s’agit de vies humaines.

Pour ce qui est des causes des hécatombes routières, les responsables imputaient la responsabilité aux chauffeurs, affirmant que le facteur humain est à l’origine de près de 95% des accidents de la circulation.

Dans leurs différentes interventions publiques, nos responsables font semblant d’ignorer d’autres facteurs, tout aussi importants, comme la qualité de nos infrastructures routières, le placement anarchique des panneaux de signalisations ou encore la problématique de la formation des candidats à l’obtention du permis de conduire.

Sur ce point, des mesures ont été annoncées, il y a quelques années de cela, le recours au permis à points et la formation des candidats au permis de conduire au niveau des centres de formation pour adultes (Cfpa), comme cela se fait ailleurs dans le monde, mais ce projet ne s’est jamais matérialisé sur le terrain.

Enfin, pour endiguer ce fléau, qui endeuille des milliers de familles chaque année, la vigilance et la prévention s’imposent comme les meilleures solutions. Car le permis de conduire que vous avez entre les mains peut se transformer en un document de voyage vers l’au-delà.