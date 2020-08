Au deuxième jour de l'ouverture, par les autorités, des neuf plages sur les 16 existantes dans la wilaya d'El Tarf, des dizaines de milliers de citoyens de tous âges ont envahi les rivages de la région.

Une affluence caractérisée par le non-respect des mesures de protection. Première constatation d'un groupe de jeunes: «Comme vous voyez, la plupart des gens n'observent aucune distanciation sociale préventive, contre le Covid-19.» Autre constatation faite par une femme venue en famille, de Constantine: «Ce manque de prise de conscience et de civisme nous fatigue, les gens persistent dans leur négligence à prendre au sérieux la gravité de la situation sanitaire», dit-elle avec une grande désolation.

Le respect des gestes barrières, pour éviter la propagation du coronavirus, est vraisemblablement bafoué au sens propre du mot.

Et pourtant, les pouvoirs locaux de la wilaya d'El Tarf, ont, dans la perspective de la réouverture des plages de cette wilaya, mis en place un protocole sanitaire rigoureux en vue de protéger les utilisateurs des plages.

Selon un responsable de la wilaya d'El Tarf, toutes les mesures et les conditions ont été prises, pour réussir la réouverture des plages, «la décision du wali quant à la réouverture des plages, cafés, restaurants et mosquées, était conditionnée par le respect impératif du protocole sanitaire, pour éviter la propagation du coronavirus», a expliqué notre interlocuteur. Dans ce sillage, le responsable fait état des réunions ayant regroupé tous les acteurs, chacun dans son domaine, pour la mise en place de toutes les dispositions sanitaires, relatives à la réouverture graduelle des plages. «L'axe principal des différentes réunions était le processus de suivi et surtout de veiller à l'exécution», nous précise le responsable.

Or, sur le terrain, la situation était toute autre. «Les vacanciers ont tendance à penser que la réouverture des plages s'est faite dans des conditions sanitaires normales»,

a-t-il ajouté avec des propos dénotant un relâchement, a priori maîtrisable. En tout cas, c'est ce que reflète l'état des lieux sur la plage d'El Kala, appelée communément El Mordjene. De même du côté de la plage de La Messida, Lahnaya et El Batah où le flux des estivants, venus de plusieurs wilayas de l'Est, Constantine, Souk Ahras et Guelma entre autres, fait état d'une flagrante entrave au protocole sanitaire.

Des parasols plantés sans le moindre respect de la distanciation sociale, défaut de port de bavettes, entre autres comportements manifestés à l'égard de la protection de soi-même contre la contamination du Covid-19. Situation dépassant, outre mesure, les services de sécurité, mobilisés, pour veiller au respect des gestes barrières. Par ailleurs, selon les termes du protocole sanitaire instauré sur ordonnance du premier responsable de la wilaya d'El Tarf, il est exigé, pour accéder aux plages, le port obligatoire du masque et la prise de température des estivants, à l'entrée des plages autorisées à la baignade.

Malheureusement, la situation semble échapper à tout contrôle, puisque même la présence des services de sécurité n'est pas parvenue à cadrer l'indifférence comportementale des vacanciers. Cette situation désolante prévalant sur les plages de la wilaya d'El Tarf, n'est aucunement le résultat d'un manque de moyens ou d'un défaut de contrôle.

C'est plutôt l'incivisme des vacanciers, et cela eu égard aux mesures de prévention contre la pandémie, fatigue, à plus d'un égard, des vigiles de la sécurité matérielle et sanitaire des estivants.

Ces derniers qui, en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation, entraînent une faible réceptivité. S'il y a un doigt accusateur, il faut le pointer vers les estivants qui, jusqu'à la mise sous presse, demeurent la source des désagréments, aussi bien les uns pour les autres, que pour l'environnement, puisque, outre la négligence des gestes barrières, ce sont les comportements non civilisés qui persistent. En témoignent les ordures que ces vacanciers abandonnent sur le sable. C'est ce lot de désagréments, bien d'autres, issus de comportements irresponsables, auxquels font face les agents de nettoiement ainsi que les services de sécurité. Les uns multiplient le ramassage des ordures, les autres tentent tant bien que mal, de faire respecter les mesures de protection. Entre les uns et les autres, ces vacanciers, ignorants des fondamentaux sociaux et environnementaux. Un état d'esprit qui, en persistant dans ces pratiques, risque de provoquer un nouveau rebond de la pandémie du Covid-19 dans cette wilaya. Cette dernière qui, pour rappel vient de lever le confinement total sur la commune d'El Kala et d'Echatt. C'est dire que les conséquences de l'indifférence et de l'irresponsabilité des vacanciers, à l'endroit de ce contexte sanitaire délicat, risquent de conduire à la fermeture de ces plages. Le wali a les pleins pouvoirs...