Vendredi dernier, toutes les plages de Tigzirt, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont été prises d'assaut par des centaines d'estivants, a-t-on constaté sur place. Bien que le danger de la pandémie du coronavirus n'ait pas encore été écarté totalement, les plages étaient bondées et plus particulièrement de familles. Certes, aucune animation particulière n'était perceptible au niveau du centre-ville de Tigzirt où l'ambiance inhérente aux mesures restrictives dues au plan anti-coronavirus était visible (comme la fermeture des commerces), mais sur les plages, on aurait dit que la saison estivale avait bel et bien commencé. La plage la plus convoitée, vendredi dernier, était Tassalast, située à la sortie Ouest de la ville. Des centaines de véhicules étaient stationnés sur les parkings de cette plage familiale. Nous avons même constaté la présence de véhicules immatriculés à Alger, Boumerdès et Bouira. D'ailleurs, le stationnement a même commencé à être payant au niveau de cette plage. La seconde plage de Tigzirt, qui a été envahie par des baigneurs, la Grande Plage située en plein centre-ville. Dans cette dernière aussi, l'ambiance était presque celle des grands jours des étés précédents où la situation était normale. Même sur la plage de Feraoun, située à la sortie-Est de l'ex-Iomnium, les estivants étaient là, en grand nombre. Il y avait aussi bien des groupes de jeunes que des familles, ainsi que des enfants en bas âge qui s'adonnaient à la baignade avec une gaîté perceptible. à la plage Feraoun, les baigneurs étaient moins nombreux qu'à Tassalast et à la Grande Plage, ce qui a permis d'observer presque naturellement la mesure de distanciation sociale. Mais c'était loin d'être le cas à la Grande Plage et à Tassalast car sur ces deux dernières plages, il y avait beaucoup de monde. Cette grande affluence des estivants est surprenante à plus d'un titre, car elle intervient au lendemain de l'annonce de la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 13 juin prochain, au moins, ainsi qu'au lendemain de l'enregistrement de plusieurs nouveaux cas de coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou, après plusieurs jours d'accalmie, dont un nouveau patient contaminé dans la commune de Tigzirt justement. Des baigneurs interrogés sur le fait qu'ils se rendent ainsi à la plage sans aucune appréhension ni mesure préventive, des baigneurs n'ont fait montre d'aucun signe d'inquiétude ou de peur. Il y a quelques jours, le maire de Tigzirt a déclaré à la presse que, pour l'instant, les autorités locales étaient loin d'être fixées définitivement sur le déroulement de la saison estivale de cette année, tant la situation sanitaire n'est pas encore claire et stable. Le même jour, les services de sécurité sont intervenus sur la plage Sghirat, dans la wilaya de Boumerdès pour «inviter» les baigneurs qui s'y trouvaient à libérer les lieux à cause du danger que comporte ce genre de regroupement en bord de mer, en pleine épidémie de coronavirus.