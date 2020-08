Au moment où la saison estivale bat son plein à Annaba, avec des plages bondées de vacanciers, la situation de ces espaces de détente marine agonise sous le poids des ordures, jonchant ici et là, l'ensemble du littoral. Le constat des lieux a été fait par le wali de Annaba, Djamel Eddine Berrimi. Le responsable qui devait s'enquérir du respect des mesures de prévention du Covid-19, sur les plages de sa circonscription de compétence, s'est malheureusement retrouvé nez-à nez avec une situation, le moins que l'on puisse dire, de désolante. Des images d'ordures jonchant ici et là les plus belles plages de la Coquette, ont non seulement provoqué la consternation du responsable, mais l'ont contraint à montrer l'autre visage d'un responsable, pas près de passer à côté d'une indifférence démesurée des responsables en charge d'entretenir le cadre de vie sur les plages. Sans s'attarder sur les détails de la nature des ordures abandonnées par les vacanciers sur le sable, ou encore les bacs à ordures pleins à craquer, attirant le jour, moustiques et les mouches, pendant que la nuit, ils font le festin des rats, chiens et chats. C'est là un décor hideux et repoussant à plus d'un égard. Egalement, sans revenir sur les raisons de cette situation qui s'articule d'un côté autour, de l'incivisme des uns, les vacanciers en l'occurrence, et de l'autre côté, l'indifférence des services en charge de la propreté du littoral, l'Epic «Annaba propre» notamment. Ce dernier à qui, rappelons-le, a été confié la gestion des plages.

La décision a été prise à l'issue du conseil de wilaya, qui a mis en application les instructions du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, consistant à prendre en charge la gestion des plages ou les donner en concession aux APC des villes côtières. En ce sens, l'Epic «Annaba propre», relevant de la mairie de Annaba a été chargé de la propreté des plages. Or, cet organe qui, à la moindre opération, fait appel aux trompettes et aux tambours, semble faillir à cette responsabilité. Hormis le nettoiement opéré, le long du littoral, avant l'ouverture des plages, les actions de «Annaba propre», en cette période estivale, semblent se rétrécir au fil des jours. En témoigne l'état des plages, transformées en décharge à ciel ouvert sur le Front de mer. Les tonnes d'ordures entassées sur le sable, ont été la principale halte qui a suscité la colère du wali de Annaba. Tout en mettant à l'index l'Epic «Annaba propre», en raison de la dégradation du cadre de vie des estivants, le wali a sommé avec des propos secs, les responsables de cet organe, de prendre en charge dans l'immédiat ce qu'il a qualifié, «d'inadmissible». Au -delà, le responsable a exigé que le ramassage des ordures et le nettoyage des plages, se fassent quotidiennement. S'agissant du respect des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, l'adhésion des estivants est loin d'être satisfaisante. Si les uns sont conscients des risques de la pandémie, les autres ne semblent pas mesurer les dangers de la contamination. Entre les uns et les autres, il y a ceux dont les folies des vacances, leur ont fait totalement oublier le contexte sanitaire. Aucune distanciation sociale, rares sont ceux qui portent les bavettes entre au-tres gestes de prévention négligés. En conclusion, aucun geste barrière n'est observé, encore moins respecté par les baigneurs, ce qui explique le pic de contamination au coronavirus, plaçant Annaba en tête de liste, avec 44 nouveaux cas, après Alger et Oran. En effet, depuis l'allègement des mesures de confinement et l'ouverture des plages, les gens ont donné libre cours à une liberté démesurée, dépourvue de l'obligation du port de masque et le respect de la distanciation sociale, pour limiter la propagation du Covid-19. Pour cela, pour tenter d'éveiller, un tant soit peu, la conscience des vacanciers, sur les dangers du Covid-19, l'Office communal de la culture et du tourisme de la wilaya de Annaba a entrepris, en étroite collaboration avec des acteurs associatifs, une caravane de sensibilisation en faveur des estivants, visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les organisateurs de cette initiative ont opté pour cette action, afin de rappeler aux estivants à faire preuve de vigilance et les sensibiliser sur les effets du respect des consignes sanitaires, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités, en faisant preuve de responsabilité. Menée sous la supervision des services de l'APC, cette campagne dont le coup d'envoi a été donné à partir de la plage Rezgui-Rachid, a été marquée par la diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières afin de lutter contre la propagation de la pandémie. Ont pris part à cette initiative, les associations El Chiheb pour les arts dramatiques, l'association de lutte contre la toxicomanie, l'association Fateh pour les activités des jeunes; Amel Chabab Annaba, «Algeria Grow», l'association culturelle El Taoues, l'association Loulalt El Chark, et celle de Bouna... à l'ordre du jour de cette campagne de sensibilisation, des explications à l'intention des vacanciers, sur la façon avec laquelle le coronavirus se propage, les moyens de prévention et les bons gestes d'hygiène à adopter pour s'en prémunir. En attendant que cette sensibilisation trouve un écho auprès des estivants et en espérant que l'Epic «Annaba propre» assume ses responsabilités comme il se doit, les ordures restent toujours les bronzés des plages de la coquette.