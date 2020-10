«Ne te demande plus ce que sera le temps demain, mais ce qu'il fera» doit devenir l'adage de tous ceux qui veulent mieux se préparer aux violents phénomènes météorologiques liés au changement climatique.» Tel a été le conseil formulé à Genève par des experts du risque et de la prévention réunis le 13 de ce mois-ci, selon un rapport réalisé sous la houlette de l'Organisation mondiale de la météorologie (OMM). Il en va de même chez nous où, après un BMS spécial «Pluie» émis par le Centre national des prévisions météorologiques dans lequel sont annoncées des pluies aujourd'hui et demain, parfois sous forme d'averses orageuses, l'on ne se préoccupe guère des dégâts qui en résulteront dans les wilayas de l'Est du pays. Ce Bulletin météorologique spécial (BMS) «Pluie» énonce les wilayas concernées que sont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Le BMS préconise un niveau de vigilance «Orange» dont la validité s'étalait depuis, hier, à 16h00 jusqu'à ce matin mardi à 6h00. Les quantités attendues sont estimées entre 20 et 40 mm, ajoute la même source, mettant en garde contre des «rafales de vent sous orages. Mais, il est permis de s'interroger si les pouvoirs publics concernés ont prévenu les catastrophes qui, à chaque changement climatique, endeuillent des citoyens et mettent en difficulté nombre d'entreprises vitales de l'économie, de transport en particulier, en causant des dégâts souvent «considérables» avec mort de personnes.

Ces dernières années, de nombreuses pertes de vies humaines ont été enregistrées dans le pays suite à des catastrophes dues à de fortes pluies qualifiées parfois de «diluviennes». Ces pertes humaines sont dues à des effondrements de vieilles bâtisses qui abritent des familles qui y sont entassées, des glissements de terrain ensevelissant des quartiers entiers, des crevasses surgissant ici et là sur des axes routiers parfois «récents» exécutés après une étude plus ou moins rigoureuse des lieux ou alors «bâclées» par des pseudo-entreprises de travaux publics en quête de gains rapides et faciles. À ce tableau peu reluisant, il faut ajouter l'immense encombrement des routes, surtout celles menant aux grandes agglomérations, comme la capitale, ou encore les bretelles joignant l'autoroute elle-même encombrée outre mesure.

Les dernières pluies n'ont-elles pas causé des accidents meurtriers sur ces routes devenues une hécatombe qui peut, bien sûr, être évitée, par un entretien sérieux et efficace des axes routiers, une voirie diligente mais aussi par une observance scrupuleuse du Code de la route que beaucoup de conducteurs continuent, il faut le dire, à prendre pour une «arène de combat où ils doivent prouver leur virilité».

Il y a lieu de signaler que les systèmes d'alerte précoce sont indispensables pour prévenir efficacement les catastrophes et s'adapter au changement climatique. Etre préparé et capable de réagir au bon moment, au bon endroit, peut sauver de nombreuses vies. et protéger les moyens de subsistance des populations partout dans le monde, a insisté le SG de l'OMM, Petteri Taalas, lors de la rencontre de l'ONM à Genève en début de ce mois.

Les citoyens désireux de s'enquérir davantage sont conviés à consulter la «Carte de Vigilance» sur le site web de Météo Algérie:(www.meteo.dz).