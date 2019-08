Les journées et les nuits infernales se succèdent et se ressemblent dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les incendies de forêt continuent de ravager des centaines d’hectares d’espaces végétaux. Malgré les efforts incommensurables déployés par toutes les parties concernées, les choses peinent à rentrer dans l’ordre. Cette fois-ci, c’est la localité de Draâ El Mizan qui est prise dans un infernal incendie de forêt déclenché depuis avant-hier mardi. Jusqu’à hier,

mercredi, en début d’après-midi, les éléments de la Protection civile en compagnie de ceux de la Conservation des forêts n’arrivaient pas à circonscrire cet incendie qui a ravagé plus de

20 hectares en moins de 12 heures. Des centaines d’oliviers et de figuiers ainsi que d’autres types de végétations sont partis en fumée, selon le maire de la commune de Frikat (daïra de Draâ El Mizan). Ce dernier a tiré la sonnette d’alarme, hier, car des maisons sont menacées par les flammes.

Le maire de Frikat a précisé également que depuis 10 jours, sa région a enregistré quotidiennement un nouveau départ de feu. En 10 jours, il y a eu 10 départs de feu dans la seule commune de Frikat. Ce qui a engendré un climat suffocant à cause non seulement de la chaleur insupportable provoquée par les feux, mais aussi à cause de la fumée gigantesque qu’elle dégage. Fort heureusement, toutes les parties concernées ont mis la main dans la main afin d’éviter le pire qui est bien sûr la propagation des feux dans les zones habitées. D’ailleurs, les éléments de la Protection civile, ceux de la Conservation des forêts et les centaines de citoyens sont à pied d’œuvre et ont constitué un cordon de sécurité autour des habitations proches des lieux de l’incendie. Le fait que la commune de Frikat soit dépourvue d’eau n’a fait qu’exacerber la situation. Il faut faire plus de 10 kilomètres de déplacement pour remplir les citernes destinées aux opérations d’extinction des feux. Au niveau local, il y a un grand manque de stations de pompage d’eau et autres sources hydriques. Les robinets restent plus d’une semaine à sec dans cette commune où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, voire rudimentaires. Hier encore, à 13 h 30, la mobilisation n’a pas baissé d’un iota dans toute la région de Frikat où des centaines de personnes (pompiers, agents de la Conservation des forêts, employés de l’APC et simples citoyens volontaires) ont retroussé les manches pour parer au pire. Par ailleurs et toujours au volet des incendies de forêt, d’autres feux ont été enregistrés ces dernières vingt-quatre heures dans plusieurs autres communes de la wilaya de Tizi Ouzou. L’un des incendies les plus importants a été signalé dans la commune d’Iflissen, à Tigzirt-sur-mer, plus exactement au village Issenoussen.

Les éléments de la Protection civile et ceux de la Conservation des forêts ont réussi, après d’âpres efforts, à éteindre cet incendie, mais il n’a pas épargné des pylônes électriques situés dans le village suscité. Ce qui a provoqué une coupure du courant électrique dans plusieurs communes de la Kabylie maritime : Tigzirt, Iflissen et Azeffoun. Jusqu’à hier en début d’après-midi, une équipe de la Sonelgaz s’affairait sur le terrain afin de rétablir le courant électrique dans cette zone qui accueille, pour rappel, quotidiennement, des centaines de milliers d’estivants. La coupure du courant électrique n’est pas pour arranger les choses dans les villes côtières de Tigzirt et Azeffoun où on déplore aussi une grave pénurie d’eau potable.