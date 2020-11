Pas moins de 15 000 soldats du feu de divers grades de la Protection civile (Pc) ont été mobilisés durant les dernières 24h pour venir à bout des flammes simultanément déclenchées dans 10 wilayas du nord du pays. Une véritable course contre la montre a été engagée dans la nuit de vendredi pour maîtriser les gigantesques incendies enregistrés à Tipasa, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Chlef, Aïn Defla, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa et Aïn Defla, Le premier bilan de la PC des dégâts causés par les incendies, a déploré le décès de deux personnes. Leurs corps ont été découverts calcinés. Les victimes auraient tenté de sauver leur poulailler, avant qu'ils ne se retrouvent coincés par les flammes.

«C'est le monoxyde de carbone qui serait à l'origine de leur décès», estime le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la Protection civile.

Ce responsable a ajouté que «l'inhalation de fumées d'incendie a causé des complications respiratoires pour 35 autres personnes.» Les soldats du feu sont également intervenus pour le sauvetage et l'évacuation de plusieurs familles encerclées par les feux de forêts, comme au niveau des douars M'haba, Sadouna, Imalhayan, Iachouren et Iza, a la commune de Gouraya, wilaya de Tipasa. Des déclarations qui renseignent sur l'effort colossal accompli par les agents de la PC.

Ce corps constitué a également déployé d'importants moyens matériels.

«En plus des véhicules territoriaux,» poursuit notre source, «la Protection civile a mobilisé 12 colonnes mobiles, composées de plusieurs centaines de bus anti-incendie, d'ambulance, de véhicule de transmission, et de bus pour le transport des équipes d'intervention ainsi, que d'autres engins pour l'approvisionnement en eau. Les six hélicoptères bombardiers d'eau de la Protection civile, ont été dépêchés afin d'intervenir dans les endroits difficiles d'accès pour les engins d'intervention et les reliefs qui sont accidentés.»

Cinq de ses appareils ont été mobilisés à Tipasa, la wilaya la plus touchée par les flammes. C'est le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, qui a piloté les opérations menées à Tipasa, après son déplacement sur les lieux, à 2h du matin pour s'enquérir de près de la situation. Opérationnels à partir de 5h du matin de la journée d'hier, après que les conditions étaient favorables, les hélicoptères bombardiers d'eau de la Protection civile n'atterrissaient que pour faire le plein d'eau ou de carburant.

Le patron de la Protection civile a également donné des instructions pour acheminer d'autres renforts à partir de la wilaya de Blida, d'Alger et de l'Unité nationale d'instruction et des interventions. Malgré les efforts déployés sans relâche par les éléments de la Protection civile plusieurs incendies étaient toujours en cours, dans la matinée d'hier, à Sidi Bel Abbès, Chlef et la wilaya de Tipasa.