Depuis plusieurs jours, voir des semaines, la Protection civile, au niveau de la wilaya de Constantine, ne cesse de mener des opérations de désinfection, contre la propagation du Covid-19 dans plusieurs zones de la ville, tout en animant des campagnes de sensibilisation, aussi bien dans les quartiers que dans les différentes communes que compte la ville des Ponts. Des moyens importants ont été mobilisés pour cette action, notamment pour l'ouverture des mosquées.

La dernière opération date d'hier. Les éléments de la Protection civile se sont, en effet, déplacés au niveau de la mosquée El Hasninie pour une désinfection avant son ouverture, pour permettre au fidèles d'occuper la mosquée sans risques.

Dans la commune d'Ibn Ziad, les éléments de la Protection civile assistés des forces de la Gendarmerie nationale, ont procédé à une campagne de sensibilisation à l'endroit des citoyens, avec des orientations précises, pour éviter la propagation de ce virus. Des brochures ont été distribuées à cet effet, contenant d'importantes informations. La même opération a eu lieu à la commune Messaoud Boudjriou et, plus tôt, au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli. En fait, il s'agit d'une caravane qui a également touché la commune de Hamma Bouziane et qui concernera toutes les régions de la wilaya, même les villages et les zones les plus reculés..

Concernant le virus d'ailleurs, on souligne une baisse de 50% au niveau du centre hospitalo-universitaire, mais aussi dans d'autres établissements hospitaliers de référence qui luttent contre le Covid-19. On parle d'une stabilisation de la situation épidémiologique.

Néanmoins, avec la réouverture des mosquées, des restaurants et des cafés, des médecins ont mis en garde contre tout relâchement des citoyens dans l'application stricte du protocole sanitaire et des gestes barrières, contre le virus. La stabilisation des cas de contamination pourrait, en cas de relâchement, connaître une autre hausse après une revue à la baisse.

Il faut noter que la population a pris conscience du fait que s'habituer aux consignes sanitaires est une protection, avant tout, pour eux. On remarque que les citoyens portent plus fréquemment leurs bavettes et le gel hydro-alcoolique, mais la distanciation sociale est devenue aussi plus remarquée. Les campagnes de sensibilisation menées depuis plusieurs semaines par les services de la Protection civile ont fini par donner des résultats, pour le bien de tous.