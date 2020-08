Plusieurs feux se sont déclarés, vendredi dernier, à Constantine, rendant l'atmosphère étouffante.

Les services de la Protection civile n'ont pas chômé, en effet, durant toute la journée jusque tard dans la soirée les sirènes d'alarme n'ont pas cessé de retentir depuis 11 h du matin. Les premiers feux ont été signalés au niveau de plusieurs zones de la ville, à savoir Machta de Safer Djenna, Taknout Aïn Dalia, Ayata et Aïn Nsour. Les éléments de la Protection civile des communes d'Ibn Ziad, Zighoud Youcef et Hamma Bouziane, qui ont réussi a éteindre ces feux, se sont mobilisés en nombre, dotés de cinq camions-citernes, alors, qu'encore sur le terrain, d'autres feux sont signalés au niveau des forêts des douars dits Ben Zekri et Aïn Bessem, et au même moment un autre sinistre est déclenché à Djebel El Ouahch, au lieudit Stayeh. Pas moins de 60 pompiers ont été dépêchés sur les lieux, aussitôt, avec

22 camions-citernes. Pendant des heures, le ciel de Constantine a été couvert de fumée et la température était au plus haut degré. Fort heureusement, les pompiers ont réussi à maîtriser les

sinistres.

Au début de ce mois la ville avait enregistré un des plus grands sinistres. Il a fallu mobiliser de gros moyens pour arriver à bout de ces feux. Deux hélicoptères bombardiers d'eau de la Protection civile ont été appelés d'Alger en renfort pour maîtriser le gigantesque incendie qui s'est déclaré entre les communes de Didouche Mourad et Constantine.

Les hélicoptères de l'unité aérienne de la Protection civile sont intervenus du côté de la forêt de Djebel El Ouahch. Sans relâche, les deux appareils aériens avaient opéré, en appui aux unités de la Protection civile, principales et secondaires et de la Conservation des forêts et ceux des collectivités locales. Pour rappel, le départ de feu a été enregistré depuis la localité de Laouder, dans la commune de Didouche Mourad, pour se propager vers les régions de Kef Lekhal et Kef Salah qui constituent le prolongement de la forêt de Djebel El Ouahch à Constantine.