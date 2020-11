Les écoles vont-elles être fermées? La rentrée universitaire va-t-elle être reportée? «Rien n'est exclu. Mais c'est une décision de souveraineté qui revient aux Hautes autorités du pays», a précisé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, jeudi dernier, lors d'une conférence de presse tenue à Alger. Le ministre a dans ce sens tenu à préciser que le Comité de suivi de la pandémie et le ministre de la Santé n'avaient pour rôle que d'établir des rapports sur la situation et faire des recommandations à suivre. «Le dernier mot revient au président de la République», a-t-il souligné. Pour le ministre, le chef de l'Etat a affirmé que la santé des citoyens était au -dessus de toute considération. «La situation épidémiologique, dans les prochains jours, déterminera la démarche à suivre», a-t-il assuré. «En tout cas, nous n'allons pas laisser entrer le virus dans nos universités. Les mesures qui devront être prises, le seront», a-t-il conclu laissant planer un éventuel report de la rentrée universitaire.