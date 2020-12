Perdre son enfant de 4 ans est terrible. Surtout si les circonstances de sa disparition sont dramatiques tel un enlèvement suivi d'un meurtre. La mère du petit Yanis en connaît un bout de cette douleur insurmontable après que son enfant a disparu pendant 3 jours avant que son corps frêle et inerte ne soit retrouvé dans la forêt. Certes, l'enquête n'a pas encore révélé officiellement les causes du décès du petit Yanis, mais tout porte à croire que le petit aurait été tué. Sinon, comment expliquer qu'un enfant autiste, qui jouait calmement à l'extérieur de la maison soit retrouvé, dans la forêt. Sil avait disparu, pourquoi n'a-t-il pas crié, pleuré ou marché jusqu'à ce qu'il rencontre un habitant du village? C'est ce qui laisse penser que si une rencontre a été faite par cet enfant, c'est avec un prédateur de l'innocence. En ce jour, d'autres «Yanis» sont pleurés par les leurs après leur disparition du domicile familial comme ces deux écoliers de la commune d'El Hachimia dans la wilaya de Bouira, qui n'ont plus donné signe de vie, depuis jeudi denier, selon des sites électroniques. C'est aussi le cas de Tarek, un adolescent de 15 ans dont les recherches se poursuivent toujours depuis mercredi dernier à El Menia, dans la wilaya de Ghardaïa. Lorsqu'il ne s'agit pas de fugue, la disparition d'un enfant laisse toujours présager le pire. Cela n'est pas nouveau, surtout en Algérie qui connaît, depuis des années, une recrudescence des agressions contre les enfants. Les images restent gravées dans les esprits des citoyens, même si elles datent déjà de plus de 4 ans. Celles de la petite Nihal, retrouvée dans le village de Mechrek d'Aït Toudert, ou encore Yacine, Anis, Yacer, Chaïma... Il y a, aussi, les cas les plus récents comme celui de cette fillette de 15 ans, violée par son voisin de 45 ans, à Tipasa. Il l'a ensuite découpée puis jetée dans des sacs. Ou encore l'enfant de 8 ans qui a été violé par quatre adultes à Oran. L'Algérie vient de renforcer sa législation et a décidé d'infliger la peine maximale aux agresseurs, mais cela ne semble toujours pas dissuader les prédateurs. Face aux crimes odieux contre l'enfance, les citoyens appellent à l'application de la loi du Talion et le ministre de la Justice n'a pas manqué d'affirmer dernièrement que rien n'empêchait le pays d'appliquer la peine de mort. Mais beaucoup de défenseurs des droits de l'homme s'y opposent considérant qu'il s'agit là d'une régression pour le pays. L'Algérie a déployé de nombreux mécanismes afin de faire face à ce phénomène comme le mécanisme d'alerte qui a été mis en place en 2013.

Ce dernier fonctionne parfaitement, mais il ne permet malheureusement pas de sauver les vies de tous les petits anges. La preuve en est avec les derniers meurtres révélés par les médias. La réalité des chiffres est encore plus alarmante, mais elle n'est malheureusement pas divulguée de manière systématique aux médias afin de permettre de tirer la sonnette d'alarme. Ce qui reste connu, c'est le nombre de maltraitance dont font état les associations de défense des droits de l'enfant. Pour l'année en cours, le réseau Nada, à titre d'exemple, a reçu 18 000 appels liés à des situations de maltraitance d'enfants. Même si le réseau Nada ne détaille pas la nature des agressions, il est possible de constater une progression inquiétante de violations qui reste, toujours très loin de la réalité amère dans laquelle sont plongés, pour des raisons multiples, les enfants.

La défense de ces petits êtres relève de la responsabilité de tous. Chaque citoyen doit s'impliquer pour dénoncer toute agression ou maltraitance d'un enfant. Et lorsqu'il s'agit de kidnapping, viol et meurtre, il faut que le châtiment soit exemplaire afin de donner l'exemple et en finir avec ces comportements qui, durant longtemps, ont été bien étrangers, à notre société.