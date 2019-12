Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a été chargé, hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de former le gouvernement, a mis l’accent sur l’impératif.

Pour son premier contact avec l’opinion nationale via la télévision publique, le nouveau premier ministre a eu des propos qui peuvent passer pour anodins, mais compte tenu des circonstances, ils ont un poids certain. Pour sa première phrase, après les remerciements d’usage adressés au président de la République, Djerad mettra en avant la nécessité de «travailler ensemble pour relever les défis socio-économiques auxquels se heurte le pays». De circonstance certes, mais l’on notera dans cette déclaration une volonté de ne pas s’isoler et d’aller vers les Algériens. A retenir donc pour mesurer la définition de «l’ensemble» du Premier ministre. Dans cette même première prise de parole, Djerad admet que «nous sommes aujourd’hui devant un défi majeur qui consiste en le recouvrement de la confiance en notre société». Un immense chantier et l’évoquer d’emblée suppose une prise de conscience de ce qui attend l’Exécutif. La question de confiance se résoudra par l’association de «l’ensemble des compétences nationales, des cadres du pays et des citoyens et citoyennes», dans l’exécution des missions gouvernementales. La mobilisation des compétences nationales poursuit l’objectif de «relever les défis socio-économiques et sortir de cette période délicate que traverse notre pays». La priorité est ainsi posée. Ce sera, pour Djerad, négocier au mieux une période délicate. La médication : «Le programme du président de la République est à même de nous permettre de travailler dans l’intérêt suprême du pays.» En ces quelques déclarations du Premier ministre, l’on peut d’ores et déjà esquisser un mode opératoire assez différent de ce qu’on a déjà connu. Il reste à trouver une bonne équipe pour donner corps au style Djerad.