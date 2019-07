L’idée d’un dialogue inclusif pour élire un président de la République dans des délais respectables fait son petit bonhomme de chemin. Le discours prononcé par le premier magistrat du pays à l’occasion de la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance qui va dans ce sens n’a pas laissé de marbre la classe politique. «Le processus de dialogue qui sera lancé incessamment, sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale» avait déclaré, mercredi dernier, Abdelkader Bensalah, dans un discours adressé à la nation, sans la participation de l’Etat et de l’institution militaire. Les premiers échos retentissent.

Les responsables de formations politiques qui ont participé hier à la conférence nationale initiée par l’«Alternative pour le changement» l’ont pratiquement saisi au vol. Le président de Talaie El-Hourriyet

Ali Benflis qui s’en est félicité , avec comme exigence que ce dialogue ne soit pas piloté «par des instances rejetées par le peuple», mais par des «personnalités crédibles jouissant de la confiance du peuple». Pour sa part le patron du parti El-Adala Abdellah Dajaballah a émis comme préalalbe la libération de tous les détenus d’opinion, invitant par ailleurs, les Algériens à «poursuivre le Hirak jusqu’à l’aboutissement de leurs revendications». L’autre leader islamiste, Abderrezak Makri , président du Mouvement de la société pour la paix , a de son côté appelé à éviter les «longues transitions», synonymes, selon lui de «chaos». Les interventions de ces trois personnalités parmi les plus en vue convergent vers l’option prônée par le Chef de l’Etat. Faut-il convenir que leur participation est acquise ? La réponse ne saurait trop attendre vraisemblablement. Toutes ces parties semblent en tous les cas s’accorder sur la tenue d’un dialogue inclusif qui doit aboutir à une élection présidentielle. Il n’est bien entendu pas question de la bâcler ou d’organiser dans la précipitation un événement d’une telle dimension qui engagera l’avenir de la nation. La situation actuelle qui prévaut, a mis à nu les gestions désastreuses antérieures des affaires qui ont pratiquement conduit le pays à la faillite. L’Algérie vit une situation inédite, gangrenée par des affaires de corruption, de dilapidation des deniers publics qui ont fait la part belle à la rapine et à l’enrichissement personnel illicite. Des Premiers ministres, des ministres, des walis, des hommes d’affaires…sont jetés en prison avec leurs proches. Faire table rase du système qui les a enfantés est devenu une nécessité, une affaire de salut public.

Cette revendication est portée à bout de bras par un mouvement de contestation populaire exceptionnel qui a battu le pavé pour la XXème fois vendredi dernier. C’est autour d’elle que s’articule l’appel au dialogue du chef de l’Etat pour sortir le pays de la crise dans laquelle il s’est enfoncé depuis la démission de l’ex-président de la République. L’offre est inédite et peut répondre aux aspirations du peuple algérien qui veut tourner définitivement la page du système qui a mené le pays droit dans le mur politiquement et économiquement parlant avec toutes les conséquences qui ont découlé sur les plans de la justice sociale, des libertés individuelles et d’expression. La hogra, la hogra…sont autant de néologismes qui illustrent la détresse, le désamour de la jeunesse algérienne envers le pays qui les a vu naître et qui a paradoxalement forgé leur conscience politique. La situation politique intenable que vit l’Algérie depuis plus de quatre mois est en mesure d’être débloquée. Le foisonnement de propositions pour que le pays sorte de l’imbroglio politique dans lequel il s’est enlisé depuis la démission de l’ex-président de la République est un indicateur puissant et annonciateur qu’une sortie de crise est en vue. Le dialogue inclusif auquel a fait référence celui qui assume actuellement la magistrature suprême depuis que son prédécesseur a renoncé à un cinquième mandat avant de jeter l’éponge, a déblayé le terrain.