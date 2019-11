C’est ce qu’a indiqué, hier, le coordinateur de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mourad Bouakadia, lors d’un point de presse. Pour l’interlocuteur rien ne doit rester au hasard, en matière de préparation et organisation. Estimant que « la préparation de ces joutes électorales, traduit son importance capitale pour le pays, d’où l’implication de tout un chacun et à tous les niveaux ». Ainsi, faisant état de l’opération, le coordinateur de l’Anie à Annaba, a expliqué au détail près la préparation soutenue, du processus électoral à travers la wilaya de Annaba. Aux termes des données présentées par l’interlocuteur, il est fait état de l’inscription de 442.493 personnes sur le fichier électoral, dont 8.137 nouveaux inscrits. Le nombre de radiés s’élève à 4.325 personnes. S’agissant du dispositif d’accueil des électeurs, le coordinateur fait état de 146 centres et de 1.053 bureaux de vote encadrés par 8.000 agents et fonctionnaires, dont 95% d’universitaires. À propos des moyens de transport qui seront mobilisés le jour du vote, le coordinateur annonce 530 véhicules. Il est retenu également, sur l’agenda des activités de cet organe, des sorties régulières, dans les 12 communes, lesquelles sorties ont été entamées depuis la deuxième quinzaine du mois d’octobre écoulé jusqu’à ce jour, en prévision de l’installation des coordinateurs communaux de l’Anie et de l’évaluation des conditions d’accueil dans les salles devant abriter les meetings et rencontres prévues dans le cadre de la campagne électorale. La délégation s’est enquise, à la faveur de ces sorties, de l’état des équipements qui seront mobilisés, a précisé le coordinateur de l’Anie à Annaba. L’interlocuteur a fait état, aussi de 48 espaces, dont des stades, places publiques et salles de sport et de fête, ont été réservés pour accueillir les meetings et rencontres des candidats dans le cadre de leur campagne électorale. Sur 12 462 cartes d’électeurs confectionnées jusqu’à ce jour, 7.088 cartes ont été distribuées, soit 57%, faisant état de la disponibilité de 15.000 imprimés de procuration, pour le vote du premier tour, et de 15.000 autres, en cas de deuxième tour. S’agissant des cartes de vote non encore récupérées, le coordinateur de l’Anie à Annaba, a indiqué que des affiches ont été placardées, à la faveur des électeurs retardataires pour récupérer leurs cartes de vote.