Dans une allocution d'orientation lors de l'inspection de la 40e division d'infanterie mécanisée de la 3ème Région militaire (RM), le Général de corps d'armée a annoncé que le Haut Commandement de l'ANP «prendra, incessamment, toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit électoral dans le calme et la sérénité et dans les meilleures conditions sécuritaires». Les préparatifs en prévision de la prochaine élection présidentielle, dont la date a été fixée au 12 décembre prochain, ont bel et bien été lancés sur le terrain pour la réunion de toutes les conditions nécessaires et idoines au bon déroulement de cette échéance décisive pour la Nation, a précisé Gaïd Salah, citant dans ce sens l'adaptation et l'amendement de la loi organique relative au régime électoral de manière à répondre aux aspirations légitimes de notre peuple vaillant et à travers la mise en place de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), qu'il a qualifiée d'évènement phare dans le processus de sortie de la crise. Soulignant que l'ANIE s'est vu dotée de toutes les prérogatives lui permettant, à titre exclusif, de superviser toutes les étapes de l'opération électorale, il a rappelé que c'est là «une première pour notre pays» et un bond qualitatif dans le processus de l'édification national, conférant davantage de crédibilité et de transparence à cette opération.