Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, se montre optimiste quant à la poursuite de la hausse des prix du pétrole. Sans excès d'optimisme, il prévoit un baril à 60 dollars pour le début du deuxième trimestre. Attar intervenait lors de son passage hier, au forum de la Radio algérienne.

Il a conditionné cela «par la réussite des campagnes de vaccination à travers le monde, en particulier dans les pays consommateurs de pétrole». Il a également énuméré d'autres facteurs qui pourraient doper les prix du baril, comme la levée du confinement et la reprise du trafic aérien international, qui vont augmenter la demande.

Cependant, le ministre écarte le possibilité d'atteindre 60 dollars le baril durant le premier semestre de 2021, prévoyant qu'il faut attendre 2022 et 2023 pour voir un baril à hauteur de 70 à 80 dollars. Pis encore, il note qu'«il est vraisemblable que le prix de l'or noir sera loin des sommets qu'il avait atteint lors de son apogée». En d'autres termes, le pétrole ne fait plus nécessairement rêver! Il ne faudrait plus compter sur lui comme ressource, pour faire vivre le pays. Attar a fait observer un autre point qui laisse dire que le scénario est plus catastrophique qu'on ne le croyait. Passant notre industrie pétrolière sous la loupe Attar écarte la possibilité, pour l'Algérie, de découvrir de nouveaux grands gisements souterrains de pétrole et de gaz, en référence aux importants gisements de Hassi Messaoud et de Hassi R'mel. «Il ne faut pas quitter des yeux», poursuit-il, «le fait que les réserves prouvées de pétrole et de gaz diminuent». «Ajoutez à cela le fait que nous consommons annuellement 50% de nos réserves de gaz et pétrole», a noté Attar.

Mais malgré tous ces «indicateurs négatifs» l'espoir, de l'avis du ministre, est permis.

Il faudra, selon lui, «passer à la vitesse supérieure en matière de découvertes de nouveaux gisements pétroliers et en matière d'amélioration des taux de récupération du pétrole, qui reste faible». Attar souligne, dans ce sens, que la moyenne nationale du taux de récupération d'un gisement de pétrole brut est estimé à 29%.«On souhaite atteindre les deux objectifs précités grâce à la nouvelle loi sur les hydrocarbures adoptée en 2019», a déclaré le ministre. Cela avant d'indiquer que «nous espérons terminer bientôt avec le reste de textes d'application relatifs à cette loi que nous sommes en train de finaliser. Il faut savoir aussi que 22 textes d'application ont été déjà approuvés par les deux chambres du Parlement». S'agissant des projets du secteur, Attar a annoncé le lancement de huit projets de l'industrie pétrochimique, dont deux pour l'entreprise nationale des hydrocarbures Sonatrach.

Dans un autre contexte, le premier responsable du secteur énergétique a indiqué que le Société nationale de l'électricité et de gaz, Sonelgaz, enregistre un déficit financier important. Selon lui, elle ne couvre même pas ses dépenses et sans le soutien de l'Etat, elle aurait déclaré faillite.

Appelant à l'urgence d'une transition énergétique, l'intervenant souligne que la Sonelgaz produit l'électricité et le gaz avec des prix subventionnés, ce qui nécessite un changement de stratégie.