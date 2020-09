Le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum, s'est réuni, lundi dernier avec les représentants des retraités de l'Armée nationale populaire, qui verra aussi la présence de représentants du ministère de la Défense nationale. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République, transmis à la presse.

Le communiqué note que «lors de cette réunion, il a été convenu de l'impératif de recueillir les dossiers des retraités de l'ANP ayant accompli leur service pendant l'état d'urgence et de les soumettre, dans les meilleurs délais possibles, aux autorités concernées en vue de les faire bénéficier de la prime d'invalidité dans un délai ne dépassant pas la fin de janvier 2021». Dans le cadre de l'intérêt immuable conféré à la prise en charge des préoccupations médicales et sociales et à la régularisation des dossiers de toutes les catégories de personnels militaires, y compris les contractuels dont le service au sein des rangs de l'ANP a été interrompu pour une invalidité non imputable au service, ainsi que celles des blessés et des invalides, et afin d'évaluer l'état d'avancement des dispositions prises par le Haut Commandement de l'ANP, des représentants du MDN ont tenu, le 17 juin dernier, au Cercle national de l'armée à Béni Messous, une rencontre avec les représentants desdites catégories en présence de membres de l'Organisation nationale des retraités de l'ANP.

Le MDN avait fait foi d'un communiqué où il n'avait pas manqué de souligner que «cette rencontre a été consacrée à l'ensemble des préoccupations et des doléances à caractère médical et social, aux moyens de les prendre en charge, et aux solutions possibles aux différents cas non inclus dans la nomenclature des maladies professionnelles imputables au service».

La même source avait indiqué que «les représentants de ces catégories ont exprimé leur satisfaction de la cadence d'avancement de l'opération de traitement et de régularisation de leurs dossiers au cas par cas».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale avait, lors de sa campagne électorale, classé ce dossier comme prioritaire. Un dossier qui ne manquera pas de faire beaucoup de bruit avant la date du 22 février 2019 et qui était resté jusqu'à cette période sans aucune solution. Néanmoins aujour-d'hui, des solutions aux problèmes de ces retraités ou ayant quitté l'ANP pour des raisons de santé, sont enfin possibles d'où l'annonce par les hautes instances du MDN que «d'autres réunions seront programmées, afin de satisfaire au maximum les préoccupations exprimées». Dans cette perspective et pour une plus ample efficacité, le ministère de la Défense nationale avait rassuré à chaque fois les concernés sur le traitement juste et équitable de tous les dossiers et affirme que ses services et les bureaux compétents demeurent prêts à recevoir les dossiers, conformément à la réglementation en vigueur.