Les prix de cession des logements promotionnels aidés (LPA) de type F5 ont été fixés dans un arrêté publié sur le Journal officiel n39. Il s'agit de l'arrêté interministériel du 25 février 2019 complétant celui du 14 mars 2018, et définissant les conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé. En vertu de cet arrêté, le logement collectif F5 dans les communes relevant des wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Constantine est cédé à 5,4 millions de dinars, toutes taxes comprises, hors charges foncières. Cependant, le logement collectif ou semi-collectif F5 dans les communes relevant des Hauts-Plateaux et des chefs-lieux des wilayas du Sud coûte 4,8 millions de dinars.