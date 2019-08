Un procès est toujours public sauf lorsqu’il s’agit d’une affaire de mineurs ou d’atteinte à la pudeur. C’est la loi. Les procès de la «Issaba», comme la qualifie toujours, le chef d’état-major, seront forcément publics. Cependant, ces procès sont très attendus par tout le peuple qui ne voudra sûrement pas rater l’occasion de voir ceux qui ont pillé ses richesses, derrière les barreaux. Aucune salle de tribunal ne pourra contenir le nombre de journalistes, d’avocats, témoins et membres des familles des mis en cause qui seront tous présents. Pas besoin donc d’espérer avoir de l’espace pour les citoyens. Quelle solution préconiser alors ? Selon le site électronique El Djazaïr 1, la solution a été trouvée et est déjà en cours de mise en place. Selon l’information donnée, la Télévision nationale aurait déjà obtenu le feu vert des «plus hautes autorités» pour placer ses caméras et autres installations techniques au niveau des tribunaux militaire et civil afin de diffuser en direct le déroulement des procès de tous les accusés que ce soit ceux poursuivis pour «complot», à savoir donc Saïd Bouteflika, le général Mohamed Mediene dit Toufik, Tartag et Louisa Hanoune ou encore les symboles de l’ex-régime en détention dont Ouyahia, Sellal, Ould Abbès, Amara Benyounès, le général Hamel et bien d’autres. Il faut dire que si cette information venait à se vérifier, cela va permettre de mettre fin aux rumeurs qui ont suivi les arrestations en cascade des ex-hauts fonctionnaires de l’Etat et des oligarques du cercle de l’ex-président, jetant le doute sur la véracité de leur détention.

Elle permettra également à tout un peuple de vérifier de visu l’existence de preuves accablantes dont a parlées plusieurs fois le chef d’état-major en ce qui concerne les personnalités accusées de «complot». Ce sera également le cas pour tous les ex-responsables qui ont eu à gérer les affaires de l’Etat durant les deux dernières décennies. Leur implication dans les détournements et leurs richesses «insolentes» seront alors dévoilées au grand jour. Enfin, la diffusion publique des procès va permettre de confirmer que ces derniers sont justes, équitables et transparents et qu’il ne s’agit nullement d’une cabale judiciaire. Il s’agit là de donner une caution indispensable au rétablissement de la confiance entre le citoyen et la justice de son pays. Les Algériennes et Algériens qui manifestent, chaque vendredi, n’ont cessé d’appeler à la mise à l’écart des «voleurs», mais aussi à leur jugement. Ils n’ont cependant, jamais oublié de revendiquer un Etat de droit où la loi sera appliquée à tous et sans exclusive. La retransmission en direct des procès de tous ceux qui ont «trahi» le pays sera donc un gage de plus confirmant que l’Algérie est sur la bonne voie de la construction de sa nouvelle République.