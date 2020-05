L'été n'a pas encore pointé le bout du nez, mais la saison estivale imprègne déjà l'atmosphère des pays du pourtour méditerranéen, l'espace touristique le plus fréquenté au monde. La bataille suprême du tourisme, est engagée par les pays qui sont rassurés par l'affaiblissement continu de l'épidémie et la destination.

Pandémie oblige, une autre opportunité s'offre aux opérateurs touristiques nationaux, à savoir celle de miser sur la clientèle locale, car, Hacène Mermouri, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, mise sur la réussite de la relance du secteur qu'il dirige à travers l'élaboration d'un protocole sanitaire. Ce protocole en question est considéré comme un plan de déconfinement du secteur. Il sera annoncé dans les «prochains jours» dans l'objectif de protéger la santé des citoyens et d'éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Les hôteliers, les agenciers et autres professionnels du tourisme doivent respecter ce protocole dont l'élaboration a été confiée à un comité technique, composé d'experts et d'opérateurs du domaine du tourisme. Ce comité fraîchement créé est sur le point de «parachever ce protocole sanitaire qui inclut une série de précautions sanitaires destinées aux établissements hôteliers, agences touristiques et autres tour-opérateurs». De l'avis de plusieurs acteurs du tourisme contactés par L'Expression, ce protocole est attendu avec beaucoup «d'impatience» par les entreprises touristiques du pays, frappées de plein fouet par l'épidémie du coronavirus. Les autorités centrales sont appelées à apporter un soutien actif aux opérateurs qui se sont retrouvés piégés par les mesures anti-Covid-19. C'est en tout cas, la conviction d'un ancien responsable du ministère du Tourisme, qui s'est exprimé à L'Expression. Il estime nécessaire de prendre ce genre de décision, tout en tenant compte du rapport qualité/prix, histoire de ne pas tomber dans le replâtrage. De son côté, un propriétaire d'une agence de voyages, également interrogé par L'Expression, propose «de suivre le modèle de relance du tourisme de la Tunisie, pays voisin, qui a mis en place une ligne de crédit spécifique pour les secteurs du tourisme et de l'artisanat». À noter dans ce sens que le gouvernement tunisien a annoncé que ce crédit en question ne sera, par ailleurs, remboursé que sur 7 ans avec 2 années de grâce. Sans oublier que la préservation des postes d'emploi est posée dans le plan de relance du tourisme de notre voisin comme condition à l'octroi du crédit en question de la part des opérateurs touristiques. Concernant le protocole sanitaire qui est en cours d'élaboration par l'équipe de Hacène Mermouri, celui-ci «comprend des mesures de prévention à respecter en vue d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus durant la saison estivale, notamment au niveau des établissements hôteliers, des espaces publics et des plages, très fréquentés par les estivants et touristes», comme affirmé par le conseiller du ministre.