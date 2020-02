La boulangerie en Algérie est un métier en voie de disparition. De nombreux professionnels, qui considèrent leur métier peu lucratif, ont baissé rideau. Ceux qui sont restés veulent bénéficier de l’attention des pouvoirs publics pour l’organisation du secteur. «Nous étions plus de 26 000 boulangers actifs au niveau national, aujourd’hui nous sommes 8 000 professionnels», affirme Ammar Amer, représentant de l’Union nationale des boulangers affiliée à l’Association nationale des commerçants et artisans.

«Le boulanger doit répondre à la forte demande de la société de consommation, mais il doit aussi faire tourner son commerce pour continuer à exister», mais dans les conditions actuelles, «il est difficile de résister» explique-t-il, avant d’ajouter : «Il viendra le jour où les Algériens se réveilleront sans pain et ce ne serait pas en raison d’une grève des boulangers, mais de la disparition du métier.»

Le représentant des boulangers juge que la fixation du prix de la baguette de pain par les autorités publiques constitue un handicap pour le développement de cette activité. «Tout le monde parle de la subvention du pain c’est le plus gros mensonge. C’est la farine qui est subventionnée par l’Etat et dans la fabrication du pain il y a d’autres ingrédients dont les prix sont en hausse constante», explique-t-il.

Pour étayer ses dires, le représentant des boulangers évoque le prix de la farine sur le marché national, «le quintal de la farine était vendu à 1300 DA en 1997 et le prix du pain était fixé à 7,50 DA. Aujourd’hui, on achète la même quantité avec un prix double pour vendre la baguette de pain au même prix», s’étonne-t-il . Dans ce sens, Hadj Tahar Boulanouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans, affirme que la révision de la politique des subventions doit être une «priorité», «nous sommes le seul pays au monde qui subventionne des produits importés». Il plaide la «libération» des prix et l’adoption d’une politique de subventions basée sur le «ciblage». «Les subventions doivent aller directement aux classes sociales défavorisées» propose-t-il.

Selon, Boulanouar, les subventions des produits de large consommation, comme la farine et le lait, n’arrive, pas à la classe moyenne. «Ces produits sont devenus un marché juteux pour les narcotrafiquants, qui activent au niveau des frontières. C’est, d’ailleurs, la raison pour laquelle l’Etat doit revoir sa politique en la matière», précise-t-il.

Pour ce qui est de la qualité des produits de la boulangerie, le président de ladite association constate que les habitudes alimentaires d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui, la société de consommation est très exigeante en matière de rapport qualité-prix. «Les consommateurs sont exigeants. Ils s’intéressent beaucoup plus à la qualité des produits qui est déterminée par leur composition et leur goût», constate-t-il. La proposition d’un produit de bonne qualité dépend de la capacité du boulanger à transformer cette matière première en œuvre «d’art» et pour cela, il est question de la formation des boulangers car «ce métier requiert de nouvelles et nombreuses compétences pour répondre aux aspirations des clients».