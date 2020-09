Le gouvernement s'est engagé à concrétiser l'objectif présidentiel de porter les exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars d'ici la fin 2021. En route pour l'atteindre, l'Exécutif promet des efforts qui devront être fournis pour encourager l'investissement productif et l'exportation, et réduire sensiblement les importations. L'Etat est désormais prêt à céder aux exportateurs «une part importante des devises» qu'ils rapporteront. Cette nouvelle mesure est l'une, parmi tant d'autres, promises par le chef de l'Exécutif. Dans une allocution lue en son nom par le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, à l'ouverture du Colloque national sur «l'exportation dans le secteur des travaux publics», le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé «la détermination du gouvernement à encourager les exportations hors hydrocarbures, à travers la prise de toutes les mesures à même d'aplanir les entraves et restrictions bureaucratiques, et à accorder toutes les facilitations nécessaires au profit des entreprises productrices et exportatrices.» En parallèle, il s'agira, selon Djerad, d'activer «le rôle des représentations diplomatiques à l'étranger et des conseils d'affaires».

Lors de ce colloque, organisé par le ministère des Travaux publics, en présence de membres du gouvernement et d'acteurs du secteur, le Premier ministre a appelé à oeuvrer au renforcement du cadre institutionnel et administratif en vue d'inciter les entreprises nationales à exporter et à investir les marchés internationaux. Pour Djerad, oeuvrer à la promotion des exportations hors hydrocarbures constitue «un choix stratégique», dans le cadre du nouveau modèle économique, étant l'un des principaux mécanismes permettant l'augmentation des taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), à travers l'extension du champ des exportations.

Pour atteindre ces objectifs, a-t-il dit, «il faut déployer des efforts supplémentaires considérables afin d'instaurer un écosystème propice et un climat d'affaires adéquat et insuffler une nouvelle dynamique à même d'encourager les exportations et de libérer les initiatives» dans le cadre de la consécration du principe d'égalité des chances entre tous les opérateurs économiques, aussi bien publics que privés». Selon Djerad, il est impératif d'inciter et d'encourager les opérateurs économiques à asseoir la culture de l'exportation et de croire aux capacités compétitives de leurs produits et services, insistant sur la nécessité d'une bonne prise en charge par les institutions administratives professionnelles, des préoccupations soulevées par ces opérateurs et de trouver les meilleures solutions pour leur traitement.