Un total de 6 596 unités de logements Aadl 1 et 406 autres de logements promotionnels publics (LPP) ont été attribuées hier à Alger. Présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la distribution de 66 000 logements, à l’occasion du double anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, coïncidant avec le 5 juillet de chaque année, a vu la présence du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab et du ministre des Ressources en eau, Ali Hammam. S’exprimant à cette occasion, le ministre a affirmé que l’Etat travaillait d’arrache- pied pour clore le dossier Aadl 1 fin septembre prochain, notamment au niveau d’Alger, où près de 11 000 logements ont été attribués aux souscripteurs Aadl 1 depuis mai dernier, sur un total de 31 000 unités annoncées. S’agissant des wilayas concernées par la distribution des logements Aadl 1, le ministre a fait état de six wilayas qui verront la distribution des logements dans les délais fixés. «Les programmes de logement tracés par l’Etat se poursuivront à un rythme régulier jusqu’au relogement de toutes les familles», a-t-il assuré. Dans le même contexte, Beldjoud a appelé les citoyens ayant reçu les clés de leurs logements à les occuper dans les plus brefs délais, déplorant le fait que plusieurs logements attribués restaient inhabités, et ce en dépit des pressions exercées par les souscripteurs, en vue d’y accéder.