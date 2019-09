«La demande d’agrément d’agent immobilier - accompagnée des certificats de nationalité et de résidence du demandeur - doit être déposée par le postulant auprès de la direction chargée du logement de la wilaya contre remise d’un accusé de réception», selon le décret exécutif n°19-242 du 8 septembre 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n°09-18 du 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier. A ce titre, une commission d’agrément est créée au niveau de la wilaya. Elle a pour mission d’étudier et de donner un avis sur tout dossier d’octroi ou de retrait d’agrément et d’examiner toute question liée à l’activité d’agent immobilier, qui lui sont soumis par le wali. Le titulaire de l’agrément est tenu d’entrer en activité dans un délai maximal de 6 mois, à compter de la date de sa délivrance, pour éviter sa suspension ou son retrait. Il doit «afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et visible, le barème de ses honoraires et tarifs», lit-on dans ce texte. Un rapport d’activités détaillé doit être transmis annuellement à la wilaya, auquel est subordonné le renouvellement de l’agrément. «L’agrément de promoteur immobilier ouvre, toutefois, le droit à l’exercice de cette activité sur l’ensemble du territoire national, note le décret exécutif, n° 19-243 du 8 septembre 2019, qui modifie et complète celui numéroté 12-84 du 20 février 2012. Le dossier est composé pratiquement des mêmes documents pour les personnes physiques et morales, en plus du cahier des charges relatif aux engagements et responsabilités professionnelles du promoteur immobilier, dûment rempli et signé. Le wali est tenu de répondre aux postulants dans un délai de 3 mois. La décision de refus d’agrément doit être motivée et notifiée au postulant par tout moyen. Le titulaire de l’agrément doit être inscrit d’abord au registre du commerce, puis au tableau national des promoteurs immobiliers au niveau de la wilaya. Le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la Ville n’avait, jusqu’à hier, donné aucune explication suite au transfert des prérogatives de délivrance des agréments aux walis. Toutes nos tentatives de joindre la direction concernée se sont avérées vaines. Pis encore, aucune information liée à cette décision importante n’était publiée sur son site Internet. Noureddine Menasri, président de la Fédération nationale des agences immobilières (Fnai) a, par contre, considéré que cette décision «va dans le bon sens, dans la mesure où elle lève le monopole du ministère, allège le processus d’agrément et décentralise cette prérogative en évitant aux postulants à ces fonctions résidant dans les 47 autres wilayas de se déplacer à Alger».