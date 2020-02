Des propositions concrètes ont été formulées, samedi dernier, par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, au terme d’un sommet, à Addis Abeba, sur la crise en Libye, auquel a participé le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, aux côtés de ses homologues congolais et sud-africain, notamment. Le sommet du CPS s’est, en effet, conclu par trois propositions qui visent à la prise en charge immédiate du conflit afin de traduire dans les faits les recommandations de la communauté internationale pour une solution politique. En premier lieu, le CPS recommande le déploiement d’une mission d’observateurs militaires africains dont la tâche sera de surveiller le respect du cessez-le-feu approuvé, à Moscou, par les deux principaux protagonistes, le Premier ministre Fayez al Serraj, représentant du Gouvernement d’union nationale reconnu par l’ONU, et le maréchal Khalifa Haftar, représentant du gouvernement non reconnu de Tobrouk.

Le CPS envisage le déploiement d’observateurs, dès la prise de contact avec les parties libyennes concernées, et en fonction de la signature de l’accord sur l’arrêt des hostilités. Cependant, il sera précédé par une mission conjointe d’évaluation UA-ONU.

La seconde recommandation adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement présents à cette réunion du CPS, aux côtés du président de la Commission africaine, concerne la mise en place d’un groupe de contact auprès du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye dont la tâche sera d’analyser en permanence les développements de la situation sur le terrain militaire et politique dans ce pays.

Troisième et dernière recommandation du CPS qui a pris acte de la déclaration du secrétaire général de l’ONU relative à cette problématique, un appel sera lancé en direction du Conseil de sécurité de l’ONU pour faire appliquer les sanctions prévues en cas de violation de l’embargo sur les armes décrété par l’organisation. Il faut noter que, juste avant la tenue de cette réunion, le secrétaire général de l’ONU, présent à Addis Abeba pour le 33ème Sommet de l’UA, a accusé, sans les nommer, plusieurs pays d’être responsables directs du chaos en Libye, affirmant le caractère « scandaleux » de la poursuite des violations de l’embargo, en toute impunité.

Signalons que le CPS a entendu une communication du commissaire à la Paix et à la Sécurité, Smaïl Chergui, relative à la situation qui prévaut au Sahel et en Libye, proposant au sommet d’entériner trois actions concrètes pour l’une et quatre pour l’autre, avant leur soumission à l’approbation du 33ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement. Parmi ces actions, il y a lieu de citer l’attachement de l’UA à l’intégrité et la souveraineté des pays de la région, le rétablissement du contrôle gouvernemental sur chaque territoire concerné et la revitalisation des mécanismes tels que le processus de Nouakchott et le Cemoc. Enfin, le CPS propose au sommet de recommander au Conseil de sécurité de l’ONU l’adduction de la force G5 Sahel au chapitre VII ainsi que la révision du mandat de la Minusma qui devrait conduire des opérations antiterroristes beaucoup plus efficaces au Mali.