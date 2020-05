Devant la reconduction des mesures de confinement pour 15 jours, les indicateurs économiques s'affolent et craignent de voir les entreprises et les commerces, arriver à un seuil de détresse qui ne fera que compliquer l'éventuelle reprise des activités. Pour le FCE, «cette endurance connaîtra deux scénarios. Le premier consiste à émettre un plan d'urgence pour traiter de l'ampleur des dégâts infligés par la crise sanitaire.

Le second quant à lui, dressera une stratégie de relance post-Covid-19, dans le but d'assurer la pérennité des entreprises. On ne peut pas imaginer une relance économique avec des entreprises à terre, dont une bonne partie aura disparu par l'effet du coronavirus», précise le document formulé par le FCE, proposant « la reprise du service des entreprises algériennes, tout en tenant compte des mesures de prévention contre le coronavirus».

Pour ce faire, les propositions du FCE se basent sur l'expérience du télétravail en Algérie comme alternative de secours. à cet effet le premier responsable du FCE, Sami Agli, a appelé les autorités à «assurer toutes les conditions nécessaires pour garantir la bonne application de cette alternative, à savoir une excellente connexion Internet jointe à une réduction de sa tarification». Dans le même sillage, le FCE suggère «l'amputation des primes et indemnités, mais en assurant un soutien de l'Etat estimé à 50% pour toute société exposée au même pourcentage de risques. Les employeurs ont eu recours à l'utilisation des congés annuels antérieurs et à l'anticipation sur les congés annuels 2020». Parmi les propositions retenues dans ce document, le FCE revient sur le paiement des charges sociales, en insistant sur «la nécessité de sa prorogation au déconfinement 3 mois après sa mise en place. Tout en dispensant de ce devoir les institutions les plus affectées, sans oublier le dégrèvement de l'IRG et des charges sociales, pour les sociétés inactives qui continuent de verser les salaires à leurs employés». En outre, les responsables du FCE ont invité les autorités à «intégrer juridiquement le chômage partiel et technique et à assouplir les formalités de la Caisse nationale d'assurance-chômage (Cnac) et ont incité les banques à alléger les conditions de crédit d'investissement. Notamment à revoir les conditions d'endettement à court et à moyen termes».

C'est dire à quel point pâtissent les opérateurs économiques, les commerçants, les artisans et les travailleurs de cette situation inextricable qui s'impose au gouvernement, qui se débat pour relever le défi et trouver un équilibre entre la préservation de la santé des citoyens, à travers la lutte contre le Covid -19, et le maintien des bases importantes pour la relance de l'économie nationale. En attendant de voir venir les premiers allégements de ces mesures, d'aucuns ne conçoient de voir le confinement se prolonger au-delà du 13 juin, et les représentants de plusieurs secteurs se disent prêts à respecter rigoureusement les consignes de sécurité, les gestes barrières, et les limitations de déplacement, en cas de déconfinement.