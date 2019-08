L’atmosphère politique semble prendre l’allure de quelque chose qui ressemble à un scénario concocté en «bonne et due forme» par quelques quidams animés par la haine et aussi la vengeance à l’encontre de la patrie et son Etat national.

Le déblocage de la situation et les efforts qui se déploient pour trouver une issue à la crise institutionnelle qui guette le pays font face à une sérieuse entreprise de sape de la part de certaines forces le moins que l’on puisse dire, est qu’elles sont rétrogrades et obscurantistes. Ces forces ne sont intéressées ni par le dialogue ni par la transition ni par autres approches y compris celles qui veulent aller derechef vers une constituante et la mise en place d’une nouvelle République avec une nouvelle mouture constitutionnelle. Le Mouvement populaire du 22 février et son élan historique avait comme leitmotiv et matrice le changement du régime et ses symboles pour jeter les bases d’une Algérie libre et démocratique. A l’apogée du Mouvement populaire durant les premières semaines des grandes mobilisations historiques l’écrasante majorité des Algériennes et des Algériens clamait et criait haut et fort « Algérie libre et démocratique ».

Au cours et au long des jours et des mois de la mobilisation populaire, on commençait à remarquer et entendre des voix qui se voulaient comme porte-étendard d’un changement escamoté par des slogans qui prêtaient à confusion, voire conçus de la sorte pour noyer le poisson dans l’eau.

Ces forces, qui étaient en dehors de la dynamique sociétale, faisaient consacrer la devise opportuniste de courtisanerie avec le sérail et ses succédanés, se découvrent aujourd’hui comme des forces de vrai changement, mais un changement qui dissimule bien ses tenants et ses aboutissants. C’est-à-dire qu’elles surfent sur les revendications légitimes des pans entiers de la société qui aspirent au changement dans le cadre d’un processus démocratique qui tient compte du contenu de la démocratie et de la notion de liberté en tant qu’aspiration qui consacre la diversité et la tolérance.

Ces forces qui étaient présentes durant la période des années 90 faisaient tout pour imposer un projet de société ténébreux à la majorité des Algériennes et des Algériens, veulent aujourd’hui rééditer le même scénario, mais d’une manière un peu adoucie et larvée.

La crise politique qui ronge le pays et les risques d’un vide institutionnel sont un moyen de « choix » de ces forces qui rejettent toutes les solutions consensuelles, elles essayent de brouiller les pistes en se considérant comme étant les seules forces détentrices de la clé de voûte pour juguler la crise. La solution résiderait donc dans le retour à la case départ en réhabilitant le parti dissous et opérer le processus de réconciliation qui donnera aux tenants de l’islamisme mortifère des gages pour retrouver sa « force » destructrice d’antan.

La scène politique nationale assiste à des débats contradictoires, ce qui est positif et cela relève d’une bonne santé d’un pays qui était frappé d’un ostracisme accablant pendant des décennies, mais ces débats se rejoignent quant à l’issue à faire promouvoir pour aller vers une issue salvatrice pour le pays.Le dialogue est devenu chez toute la classe politique et la société civile un instrument pour dissiper les malentendus, mais il est vu autrement par les représentants du «qui tue qui» disposant de moyens financiers et médiatiques que tout le monde sait maintenant qui est leur mentor et promoteur. Rachad et ceux qui se prennent pour des personnalités en se permettant de s’identifier au Mouvement populaire, rejettent toutes les démarches émanant de la société et de la classe politique, parce que la leur est le produit des diktats des puissances étrangères connues pour leur travail de déstabilisation et de destruction des Etats nationaux dans le but de s’emparer des richesses des pays qui maintiennent jalousement leur souveraineté et leur indépendance nationale.

La dernière réunion qui a vu quelques personnages surmédiatisés par la chaîne du FIS dissous, côte à côte avec les représentants du sinistre parti dans les locaux d’El Magharibia, une chaîne financée par les Qataris qui ont misé sur les fils du sinistre personnage politique, Abassi Madani, montre on ne peut mieux que ces quidams obéissent à un agenda précis, celui des puissances étrangères en les utilisant comme instrument d’une ingérence perfide et sournoise.

Ces forces nuisibles à la patrie sont nihilistes, elles ne veulent rien, elles rejettent tout, sauf de leur donner le pays sur un plateau royal pour l’offrir à leurs maîtres d’outre-mer.