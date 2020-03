Les participants à une journée d'étude dédiée aux paramètres juridico-juridiques sur l'investissement et le processus notarial, ont mis à nu tous les dysfonctionnements à l'origine de l'échec de l'investissement étranger en Algérie. À travers la thématique «L'arbitrage garant des investissements étrangers en Algérie en particulier et en Afrique en général», les participants ont soulevé plusieurs problématiques, ouvrant dans le sens des volets en rapport direct avec l'investissement et l'action notariale. Les communications se sont focalisées notamment sur les prérequis pour le développement de l'investissement dans notre pays, l'arbitrage international positif dans les actes d'investissements et les visions monétaires des organes juridiques pour l'investissement de façon générale, entre autres interventions. Les différents participants, notaires, experts financiers, avocats et experts comptables ont fait «parler» l'économie algérienne. Cette dernière, pierre angulaire de tout Etat stable, s'est, lors de cette rencontre digne d'un atelier national, exprimée en termes, entre autres, de chiffres, de mouvements et d'actions dans divers segments économiques. Les interventions étaient pointues, de par la décortication du comportement financier de l'économie nationale. Tout en reconnaissant l'amélioration légère du taux de croissance et la diminution du taux d'inflation, les participants ont estimé que l'investissement reste la bouffée d'oxygène, concluant dans ce sens que «sans l'investissement il n'y a pas d'économie et sans l'économie il n'y a pas de fiscalité», sans pour autant oublier d'axer à chaque fois, sur l'impératif ralentissement des importations... Les intervenants ont également mis en avant «l'investissement et les rôles Etats/ firmes», expliquant pour cela que, contrairement au passé, «aujourd'hui ce sont les grandes firmes qui tracent la participation de l'Etat» Pour ce faire, il est, selon les intervenants, «impératif de créer un cadre juridique stable», car ont-ils estimé «l'Algérie est un milieu favorable pour l'investissement». Une donnée concluant que «l'Algérie du pétrole est le plus grand mensonge, qui a fait que les Algériens sont devenus des fainéants et une Algérie non productive». Pour remédier à cette situation désolante et démêler les pièces de ce puzzle économique défaillant, les participants ont mis en relief tous les dysfonctionnements à l'origine de cette réalité, à savoir l'échec de l'investissement étranger en Algérie. Depuis les concessions douanières et fiscales, qualifiées de danger pour le pays et son économie, jusqu'au foncier industriel et ses déboires, transformé en promotion immobilière masquée, en passant par la règle du 51/49% et l'anarchie législative, les intervenants ont émis des réserves sur les différentes législations. Celles-ci «se sont focalisées sur le foncier industriel, laissant pour compte l'essentiel qu'est la nature des investissements en eux-mêmes». Notaires, avocats et autres experts se sont accordé pour dire que «la promulgation des lois est un acte de spontanéité sans référent. Cela représente un obstacle visant à laisser l'Algérie toujours otage de la rente pétrolière».