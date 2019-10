Ni les grandes entreprises publiques ni les grandes administrations et encore moins les administrations locales. Les travailleurs n’ont pas répondu à l’appel de la Confédération des syndicats algériens à l’exception de ceux de l’Education nationale. Le constat fait, hier, par l’ensemble des citoyens est édifiant. La journée de grève et de rassemblements à laquelle avait appelé le CSA, dans le sillage de la mobilisation populaire qui s’exprime chaque vendredi, aura été un flop total. Malgré l’hypermédiatisation dont a profité cette action de protestation dans les colonnes des journaux, les sites Internet d’information et sur les réseaux sociaux, le résultat était loin de refléter «l’engouement», dont semblait bénéficier l’initiative du CSA. Lancé comme un sorte de tentative de s’approprier la dynamique populaire née le 22 février dernier, les syndicats autonomes ont appris à leurs dépens que leur démarche n’avait aucune espèce d’emprise sur les travailleurs. Le message des Algériens est on ne peut plus clair, à savoir qu’ils n’adhèrent pas du tout à une entreprise politique qui s’appuierait sur une logique de pression ou de «chantage économique». Le refus de suivre une initiative syndicale ostensiblement orientée vers un objectif politique apporte un intéressant élément d’appréciation de ce que veulent les Algériens à travers le Mouvement populaire qui dure depuis plusieurs mois. Les citoyens semblent dire : «Qu’importe la longueur du parcours qu’il va falloir abattre, il n’est pas question d’hypothéquer l’avenir économique du pays à travers des actions qui ressembleraient à de la désobéissance civile.» Le message était on ne peut plus limpide et l’échec de la journée de protestation du CSA traduit largement l’incapacité des syndicats autonomes à comprendre véritablement les aspirations démocratiques de la grande majorité des citoyens. Un syndicat qui s’occupe de politique est peut être «rentable» sous d’autres cieux, mais en Algérie sa mission est délimité par ses adhérents d’abord, par la société ensuite. L’inter-syndicale regroupant plusieurs secteurs n’a jamais réussi à fédérer les travailleurs, même si à l’échelle sectorielle, les syndicats autonomes représentent une réelle force sociale. Mais ce refus catégorique des Algériens à suivre une initiative politique pilotée par les syndicats, met ces derniers automatiquement en marge de la dynamique actuelle. Les syndicalistes peuvent contribuer au Mouvement populaire en tant que citoyens, mais ils sont invités par le peuple à oublier leur prétendu rôle politique. De fait, lorsqu’un responsable syndical évoque la question de la présidentielle, il ne parle pas au nom de son syndicat, mais en son nom propre. Avec cette «claque» populaire, il devient évident que les syndicats n’ont pas autorité à jouer un quelconque rôle politique dans le contexte actuel. Les Algériens qui, soit dit en passant, ont également mis les partis politiques sur le banc de touche, expriment une sorte de rejet des corps intermédiaires qui, visiblement, n’ont pas convenablement joué un rôle décisif, avant et après le 22 février. Il reste que cette situation n’est guère réjouissante, en ce sens que le Mouvement populaire demeure encore sans pilote, neuf mois après son émergence sur la scène nationale. cet état de fait entache la crédibilité de toutes les initiatives lancées pas l’opposition et les syndicats. En effet, à la lumière de cet énième échec de mobiliser les Algériens autour d’une initiative politique, l’on peut affirmer, sans trop de risques d’être démenti que l’ensemble des «plans de sortie de crises», dont celui des Dynamiques de la société civile, les Forces du changement et ceux de l’Alternative démocratique, n’ont aucune espèce de recevabilité auprès des Algériens. Cela pour dire que les multiples rencontres organisées ici et là, autorisées ou pas, sont le produit d’autant de tentatives d’une élite coupée du peuple. Sinon, comment expliquer les échecs de tous les appels de ces corps intermédiaires, au moment où la tradition des marches du vendredi demeure encore vivace dans l’esprit de nombreux citoyens. On est amené à conclure que l’alternative à laquelle aspire l’ensemble de la société algérienne n’est pas portée par ces partis, ni par ces syndicats. Il existe un vide entre le pouvoir et la rue qu’aucune organisation n’a su combler. De fait, les Algériens et notamment les jeunes, doivent construire eux-mêmes leur cadre politique. Comment cela est-il possible ? Bien malin celui qui peut présentement répondre à ce genre de question. Ce qui est sûr par contre, c’est que ces 9 mois de mobilisation populaire auront été remplis de renseignements, à savoir que le peuple est mûr pour une pratique réellement démocratique, que l’institution militaire est républicaine, que les autres institutions de la République ne sont pas totalement moribondes et qu’il suffit de les réanimer. C’est dire que la solution n’est pas dans la pérennisation de l’instabilité ambiante, mais dans un retour à la légalité constitutionnelle pour donner les moyens et le temps à la jeunesse de construire sa propre démocratie.