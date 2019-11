Des incidents ont été enregistrés ces six derniers jours, particulièrement lors des meetings électoraux et des marches nocturnes. Des tensions autour de la campagne électorale sont signalées régulièrement. Depuis le début, il ne se passe pas un jour, sans que des comportements émanant de manifestants hostiles à la tenue de la présidentielle du 12 décembre prochain, amenant les forces de l’ordre à intervenir et procéder à leur interpellation, ne soient signalés. Le plus souvent, ces manifestants sont relâchés quelques heures plus tard, sauf dans le cas d’actions violentes qui nécessitent leur présentation devant le procureur de la République.

Ouverte le 17 novembre dernier, la campagne électorale se déroule dans un climat assez inhabituel en Algérie où des actions volontaires de perturbation imposent des actes électoraux a minima. Malgré le dispositif policier, mobilisé pour la circonstance, quelques meetings ont été perturbés.

D’un côté, il y a des candidats, convaincus que l’élection constitue l’unique solution à la crise politique qui secoue le pays, et font entendre leur voix et de l’autre des protestataires rejetant le scrutin présidentiel, synonyme, pour eux, de sauvetage du système en place. Dans ce contexte, les panneaux réservés à l’affichage électoral sont tagués, comme d’ailleurs dans toutes les campagnes électorales de par le monde. Mais pour l’actuelle joute présidentielle, les tags sont clairement signés. Les anti-présidentielle utilisent des marqueurs ou, accolent des portraits de détenus ou bien rendent l’accès difficile en posant des sacs-poubelle sous ces panneaux. Il faut dire qu’aucun candidat n’a pu éviter d’être chahuté lors de ses déplacements et réunions électorales.

Les interpellations permettent le plus souvent aux activités de se tenir, notamment lorsque les contestataires profèrent des insultes à l’encontre des candidats et de leurs partisans. Il convient de noter que la quasi-totalité des personnes interpellées sont systématiquement relâchées. Il reste que l’attitude des services d’ordre n’est pas bien appréciée par les contestataires qui assimilent le maintien de l’ordre à des entraves à la liberté d’expression. Ainsi, les interpellations ont été signalées à Sétif, Annaba, Skikda, Tiaret, Oran …etc. Une trentaine de personnes ont été interpellées à Tiaret suite à une marche des pro-élection où les marcheurs avaient été pris à parti par les contestataires.

Il faut savoir que toutes les personnes interpellées à Oran et partout ailleurs ont été relâchées en fin de journée. En outre, le cortège du candidat du harakat El-Bina, Abdelkader Bengrina a été malmené, avant-hier, à El Bayadh et Laghouat. Un comportement pas très civique de la part des jeunes qu’on voit dans une vidéo partagée sur YouTube, encercler l’hôtel abritant la délégation du candidat Bengrina.

La première semaine de campagne se termine sur une note, faut-il le souligner, pas très négative, aux dires du responsable de la communication de l’Anie et des candidats.