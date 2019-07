Le MSP parle d’un comportement inadapté

«La mise en détention provisoire ce dimanche du commandant de l’ALN dans la Wilaya 4 historique, Lakhdar Bouregaâ, est un message négatif pour les développements à venir.

Cette façon (emprisonnement, Ndlr) de traiter les divergences de vues constitue un comportement inadapté qui envoie un message négatif pour les développements à venir.». Dans ce sillage le parti de Abderrezak Makri appelle à la libération du moudjahid, Lakhdar Bouregaâ, emprisonné depuis dimanche dernier au matin sur décision du procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs.

Le FFS qualifie l’acte de déni de l’histoire

«Nous venons d’apprendre avec beaucoup de colère et de consternation la nouvelle de l’arrestation de Si Lakhdar Bouregaâ, commandant de la Wilaya 4 historique et membre fondateur de notre parti le 29 septembre 1963. Le FFS dénonce cette arrestation qui cible l’un des rares symboles de la glorieuse révolution algérienne toujours en vie.

Aucun prétexte n’est recevable devant ce déni de l’histoire et de ses braves artisans. Nous exigeons sa libération immédiate et sans conditions.»

Le réseau de lutte contre la répression, s’indigne

Le réseau de lutte contre la répression, pour la libération des détenus d’opinion, et pour les libertés démocratiques exprime sa profonde indignation suite à l’arrestation ce jour du moudjahid Lakhdar Bouregaâ et appelle à la libération des citoyens algériens emprisonnés pour leurs opinions et activités politiques.

Le RCD évoque un plan de contre- révolution

«L’arrestation du mou-djahid Lakhdar Bouregaâ, le commandant de la Wilaya 4 historique, confirme que la vague d’interpellations de militants politiques et d’activistes du soulèvement populaire pour les jeter en prison participe d’un plan pour semer la peur, la confusion et la division dans les rangs des populations» et que «l’arrestation de Lakhdar Bouregaâ : cette opération a un nom, la contre révolution, elle a un chef, Gaïd Salah.

Elle a aussi un programme qui consiste à imposer la régénération du même système politique par l’organisation d’une farce présidentielle pour porter à la responsabilité de nouvelles potiches civiles».