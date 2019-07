Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a procédé jeudi dernier à l’installation du général Abderrahmane Arar dans les fonctions de Commandant de la Gendarmerie nationale en succession du général Ghali Belkcir et ce conformément au décret présidentiel du 24 juillet 2019. «J’installe officiellement le général Abderrahmane Araar dans les fonctions de Commandant de la Gendarmerie nationale, en succession au général Ghali Belkecir», a déclaré le vice-ministre de la Défense nationale. A l’issue de la cérémonie de passation de pouvoirs, le général de corps d’armée a déclaré lors d’une rencontre avec le commandement et les cadres de la Gendarmerie

nationale : «Le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire accorde une importance particulière au corps de la Gendarmerie nationale, une importance dont les points essentiels s’articulent autour la mise à disposition de tous les facteurs lui permettant de réaliser un développement permanent et une parfaite harmonie avec la sensibilité et la spécificité de ses missions. » Pour le vice-ministre de la Défense nationale « cela concorde avec notre forte volonté à faire de ce corps important l’un des principaux piliers de la sécurité et de la stabilité dans notre pays, et ce conformément à la vision perspicace du Haut Commandement qui veille à ce que le corps de la Gendarmerie nationale soit un trait d’union avec le peuple, notamment dans les zones rurales et suburbaines où les éléments de la Gendarmerie nationale sont en contact direct et quotidien avec leurs concitoyens ». Car, estime le général de corps d’armée, «ils sont, en même temps, des éléments de sécurité incontournables et des outils efficaces d’extrême nécessité au service de la Patrie, dans le respect des lois de la République, notamment à l’ombre de la situation sensible que traverse notre pays ». Voilà qui est clair, désormais, pour ce corps d’élite qui regroupe les meilleurs enfants de l’Algérie et qui doit en toute circonstance être au service du peuple et du pays. Le vice-ministre de la Défense nationale ne manquera pas à ce titre d’ajouter : « dans le contexte de cette étape sensible et partant de la lourde responsabilité qu’assume l’Armée nationale populaire devant Allah, l’histoire et le peuple, et au vu de l’importance accrue des missions vitales assignées à la Gendarmerie nationale, j’appelle l’ensemble encore une fois à se conformer au strict respect de la responsabilité dans l’accomplissement des missions assignées et à préserver votre réputation et l’image honorable de votre Armée et de votre Patrie.» Le général de corps d’armée donnera à cet effet, des instructions strictes au sens de la discipline, de la conduite et de la responsabilité en soulignant : « Je vous exhorte à faire preuve d’une discipline et d’une conduite exemplaires et à fournir davantage d’efforts dévoués, persévérants, professionnels, de sacrifice et d’abnégation, et ce, pour honorer votre métier et servir votre pays. » Il martèlera dans ce sens : «Soyez à la hauteur de cette confiance et de cette lourde responsabilité dont vous serez comptables, et soyez tous dévoués à votre armée et à votre patrie et au serment que vous avez prêté devant Allah en premier et dernier lieux, puis devant votre patrie et votre peuple» Les consignes du général du corps d’armée ont été claires et strictes pour que ce corps revienne vers ses priorités.