Le Cercle de réflexion autour de l'entreprise (Care) a formulé un ensemble de recommandations pour rompre la spirale infernale à laquelle fait face l'économie nationale cruellement impactée par le coronavirus. Réduire de manière significative le taux d'intérêt directeur de la Banque d'Algérie de 3,5% à 2% de manière à réduire le coût effectif des crédits en cours et ceux contractés depuis le 1er janvier 2020, est l'une des principales recommandations suggérées par ce cercle regroupant des experts en économie et des opérateurs. Il s'agit aussi pour ce think tank de reporter les échéances bancaires ainsi que celles des sociétés de leasing, d'au moins six mois, sans pénalité, et supprimer les intérêts de la période. Il recommande également d'instruire via la Banque d'Algérie, les banques commerciales à l'effet d'introduire des programmes de soutien d'urgence à toutes les entreprises qui le demandent. Il plaide aussi pour la mise à disposition des entreprises un accompagnement en liquidités jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, pour le financement de l'exploitation afin de permettre une reprise rapide de leurs activités. Il sera question, en outre, de mettre en place un mécanisme de crédits garantis par l'État à l'instar de ce qui s'est fait un peu partout dans le monde. Il propose, par ailleurs, de reconduire automatiquement les polices d'assurance pour les entreprises assorties d'un soutien direct de l'État à ces dernières à hauteur de 80% de la prime. D'autre part, le Care demande de suspendre pour 6 mois au moins toute saisie d'actifs des entreprises par les Banques et autres créanciers, pour cause de défauts de paiements. Au chapitre de charges fiscales et sociales, le Cercle conseille de supprimer pour un minimum de 6 mois, les cotisations de sécurité sociale des employeurs et des indépendants ainsi que les autres charges sociales et pour deux semestres les actions judiciaires des services fiscaux et parafiscaux (Cnas-Casnos) envers les entreprises. Il appelle, dans la foulée, à exonérer sur deux années au moins, sans pénalités et automatiquement la dette sociale des entreprises en difficultés, à accélérer le remboursement des excédents de TVA en amont et à simplifier les procédures de demande de remboursement de TVA résultant de créances irrécouvrables, et précomptes de TVA exonérés. Il demande d'ajuster les acomptes d'impôts sur la base d'une révision de l'obligation fiscale attendue du contribuable et de reporter à 2021 tous les contrôles fiscaux programmés. Sur un autre plan, il suggère de profiter de cette pause au niveau des services fiscaux pour accélérer la numérisation de l'administration fiscale et d'encourager les entreprises du secteur informel à se formaliser si elles souhaitent faire appel aux dispositifs de soutien mis en place par l'État. Et d'envisager un processus d'amnistie fiscale pour cette catégorie d'entreprises. Pour la protection des travailleurs et des citoyens, le Care demande d'étendre la couverture par l'État au travers de la Cnac de la période de «congé obligatoire» ou de «chômage technique».